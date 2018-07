Una tarta de manzana que se hace en 10 minutos y con la que sorprender a tus invitados

Dicen los cocineros que la cocina engancha. Tanto si tú ya eres todo un chef como si estás empezando con esto de los fogones lo fundamental es que afrontes retos que puedas llevar a cabo para evitar que una frustración de al traste con tus ganas de seguir probando. Y es que la cocina es eso: improvisación, prueba y aprendizaje. Si hace unos días te traíamos un postre de fresas muy fácil de hacer y poco después unos entrantes más que sencillos para sorprender en una cena en esta ocasión lo que queremos es que aprendas otro postre para sorprender a tus invitados. Si haces una cena en casa este verano siempre vas a poder decir aquello de que el postre lo has hecho tú mismo.

Además esta tarta la hacemos con ingredientes muy sencillos de encontrar y baratos. La manzana es casi lo más barato del supermercado y más en Asturias. Elige, eso sí, la variedad Golden y procura lavar bien la fruta antes de empezar aunque en este caso le vayamos a quitar la piel muchos supermercados las rocían con un líquido brillante que no es nada aconsejable para la salud.

Lo primero: qué necesitas para hacer esta receta. Pues, además de manzanas (con cuatro bastará pero más vale que sobren que no que falten), también tienes que hacerte con canela, leche, un huevo, azúcar, levadura química y harina de trigo. En el siguiente vídeo te explicamos paso a paso cómo se hace. Como ventaja añadida debes saber, además, que con tener un molde y una batidora vas a necesitar pocos utensilios más. No hace falta que tengas una cocina muy preparada para afrontar este "reto culiarnio".

Recuerda que a lo largo de las últimas semanas también te mostramos en nuestras recetas cómo hacer cosas tan básicas como el humus o el guacamole. Recetas muy sencillas que puedes encontrar en nuestra sección de gastronomía que en un momento determinado te pueden solucionar una cena. Recuerda que siempre es más sano y más gratificante cuando lo que comes lo has hecho tú mismo y no has tenido que encargarlo ni comprarlo. Además si practicas la denominada cocina de aprovechamiento también te saldrá mucho más barata la comida diaria que si la tienes que comprar ya cocinada. ¡Anímate a seguirnos en redes sociales y a empezar a cocinar! Seguro que esta primera tarta te sale genial. Una receta sana, barata y asequible para todos.