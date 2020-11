De nuevo en el punto de mira por las informaciones que aseguran que su programa de YouTube está en caída libre y cada semana que pasa cuenta con menos espectadores, María Teresa Campos está muy preocupada por su salud en medio de esta dura pandemia de la Covid-19. Haciendo todo lo que está en su mano para evitar un posible contagio, la presentadora acudió a una clínica en la que se realizó el test para cerciorarse de que todo está bien.

Muy feliz a la salida de la clínica por el resultado negativo de la prueba, la veterana comunicadora no se tomó muy bien los rumores sobre el fracaso de su canal de YouTube y estalla asegurando que "nunca se puede hablar nada bueno" de ella. En cuanto a los rumores sobre si podría haber sido ella la sustituta de Concha Velasco en "Cine de Barrio", Teresa despeja cualquier duda. Con un colorido look pese a las malas temperaturas de la capital, la malagueña puso la nota de color combinado unos botines rojos con una gabardina bicolor en rosa y naranja, y una rebeca de flores de diversos tonos.

- CHANCE: ¿Qué tal María Teresa?

- MARÍA TERESA: Pues nada que me he hecho la prueba que me la hago de vez en cuando.

- CH: ¿Cómo ha ido todo?

- MARÍA TERESA: Bien, no tengo gracias a Dios nada.

- CH: ¿Es cierto que el canal de YouTube está yendo para abajo?

- MARÍA TERESA: No sé hija, nunca pueden decir nada bueno. Pues no. Mañana tengo a Dani Martín.

- CH: Te han ofrecido hacer de Concha Velasco.

- MARÍA TERESA: No, no.