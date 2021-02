Los peligros del porno como escuela de sexo

Probablemente esos niños viesen porno ese fin de semana por curiosidad. Esa es la segunda causa por la que los menores acceden a la pornografía, la primera es la masturbación y la tercera, y la que más preocupa a los expertos, es la de buscar información.

María Rodríguez alerta de esta situación. Reconoce que se echa las manos a la cabeza “cuando al llegar a un colegio los niños me dicen que buscan porno en internet para aprender, y en muchos casos anatomía”. “El porno no puede ser en ningún caso una fuente de información y algo estamos haciendo mal para que sea el primer canal de información sexual”, subraya la experta. Por eso ha elaborado para el Conseyu de la Mocedá de Asturias la guía “Construcción del imaginario sexual en las personas jóvenes: la pornografía como escuela”, un trabajo “que sale de las necesidades que los que nos dedicamos a la educación sexual vemos en las aulas”. Lo que ven en las aulas es que los menores, al igual que son nativos digitales son ·“porno-nativos”. “Han nacido con acceso a internet y ahí está el porno”, explica Rodríguez. Eso les lleva a que “sus gustos eróticos tienen mucho más que ver con la pornografía que con sus propias experiencias vitales”.

Y el porno nunca debe ser la vara de medir en una relación sexual. Los chavales dicen que lo ven, en ocasiones, para aprender prácticas sexuales o para satisfacer mejor a su pareja. Un problema porque, como explica la sexóloga, “en el porno se representan unos cuerpos, una genitalidad y unas relaciones de poder en las que no hay ningún tipo de comunicación y que no deben marcar una relación”. Además, la industria pornográfica, “tampoco atiende a la diversidad, cada persona tiene unos gustos y unas preferencias distintas”. Rodríguez lo resume de una forma gráfica: “Es como si dejamos la educación vial en manos de ‘Fast&Furious’”. María Rodríguez hizo su tesis doctoral sobre la pornografía. “Vi mucho porno y solo encontré dos videos en los que se usaba el preservativo”. Eso da la medida de los problemas que puede generar entre los menores el ver y tomar como reales este tipo de contenidos.

María Rodríguez insiste una y otra vez. “No se deben utilizar contenidos pornográficos para trabajar la educación sexual”. Es decir, no se puede coger a un adolescente, abrir una página pornográfica en internet y explicarle que aquello está mal, que el sexo no es ni debe ser lo que se ve allí. Lo advierte la experta porque la guía está destinada a docentes pero también a las familias. Por eso, en la segunda parte del texto hay una unidad didáctica en la que se proponen otros vídeos para reflexionar, dinámicas, actividades y preguntas que lanzar a los jóvenes. Rodríguez propone otras ficciones más próximas a los adolescentes y que tratan la cuestión de la pornografía. Un ejemplo es la serie de televisión “Euphoria”, que triunfa en los adolescentes. “Hay un capítulo en la que se habla de este tema y puede ser un momento para establecer un diálogo con el adolescente”, explica la experta. Esa es una de las bases de la guía, el diálogo con los menores. Pero debe ser sincero y real porque “si tú no das la información, o das información falsa, lo irán a buscar a otro sitio”, y ese sitio es internet.

La guía elaborada por la sexóloga se presenta como una herramienta de la que en muchos casos carecen las familias o los docentes, porque “la educación sexual o es comunitaria o no tiene mucho sentido”. Rodríguez tira otra vez de la experiencia propia. En una ocasión la llamaron de un colegio porque una niña había menstruado por primera vez y “estaba horrorizada porque pensaba que la sangre iba a ser azul”. ¿De dónde venía esa idea? De los anuncios de compresas. Los profesores le dijeron a la sexóloga que la pequeña no tenía referentes femeninos en su familia. Y de ahí la reflexión de que este es un trabajo de todos. “No se puede echar la culpa a los anuncios de compresas ni tampoco a que la niña no tenga referentes femeninos en casa, alguien debería haberle explicado aquello”.

El problema pasa porque la educación sexual es un derecho, pero no está reglada por lo que en muchos casos no es la correcta. Se sigue apelando al miedo, a los aspectos negativos y en muchos casos se resume en enseñar a poner un preservativo o en qué es la gonorrea. El sexo es mucho más positivo que todo eso pero tampoco es lo que se ve en las páginas de pornografía en internet.