Ikea no suele publicar la lista de sus productos más vendidos. Pero ahora, después de la pandemia, lo ha hecho. Y llama la atención su producto más vendido. Aquel que no se agota nunca y que siempre está disponible: el de la bolsa azul grande que todo el mundo lleva encima para llevar las pequeñas cosas que se compran en la tienda. Algo que ha llamado la atención de todos los consumidores.

A menudo las redes sociales sirven para que las grandes empresas se den cuenta de pequeños fallos que pueden pasar totalmente desapercibidos y más si son menores errores ortográficos. Eso fue lo que le pasó hace uno tiempo a Ikea. En este enlace te contamos cómo la multinacional sueca del mueble, que tiene tiendas en toda Europa y una gran implantación en España, había tenido que cambiar uno de sus carteles en su establecimiento de Asturias porque hacía referencia a la venta de una "extantería" (así escrito, con "X"), y un tuitero alertó del cambio. Pero no es el único que han tenido que afrontar.

Varios fueron los internautas que a lo largo de los últimos meses insistieron en la necesidad de que desde esta firma se empezase a acentuar el "tú" que ponen en sus carteles sobre todo en los que están en los aparcamientos de sus centros comerciales. "Tú haces que mis ojos duelan sin el acento en la u", les llegó a decir a los responsables de comunicación una usuaria de Twitter. Lejos de tomárselo mal desde lace unta oficial de la compañía contestaron con una canción de Pablo Alborán ("y tú y tú y solamente tú"), afirmando que iban a tener en cuenta lo sucedido, pidiendo perdón y asegurando que lo iban a arreglar. (Aquí puedes leer la nueva estrategia de Ikea para que gastes más).

Meses después lo consiguieron. No se olvidaron de su promesa y contestaron con un tuit que puedes ver bajo estas líneas y en el que un trabajador de la compañía se subía a una escalera con una tilde que colocaba eficazmente encima de la letra "u" de ese "tú" que estaba sin tilde. Y, como no podía ser de otra manera, desde la empresa continuaron con la broma con canciones de Pablo Alborán. "No vaya a ser que te quiera y te vuelvas a ir, no vaya a ser que me enamore aún más de ti. No vaya a ser que me equivoque y te vuelva a perder, no vaya a ser que te caigas otra vez", recordaron parafraseando otra mítica canción del malagueño.

Lo cierto es que al final todo quedó en una anécdota muy bien salvada por otra parte en las redes sociales de la compañía, los canales de comunicación cada vez más utilizados por las empresas para contestar a las quejas que les interponen sus clientes por su funcionamiento y a las que responden tanto en privado como en público.