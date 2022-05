Sabemos que el verano está a la vuelta de la esquina y, ahora más que nunca, vemos cerca los exámenes finales de la universidad, la EBAU o las oposiciones. Esta presión y el buen tiempo hacen que nuestra concentración se disperse y nos lleve a playas paradisiacas, festivales y otros lugares lejanos y diferentes, desde luego, de nuestra zona de estudio. Si el tiempo se te echa encima, estás agobiado y necesitas amortizar al 100% tus sesiones de estudio, sigue leyendo.

Antes de ponerte manos a la obra, es conveniente que establezcas un lugar fijo de estudio, puede ser tu habitación, una biblioteca, un centro de estudios… lo importante es que esta zona tenga buena luz, esté limpia y despejada. En tu mesa deberás dejar solo lo necesario, el móvil lo pondrás fuera del alcance de tu mano o en modo avión. Se recomienda también hidratarse durante tu sesión de estudio, así que ten a mano una botella con agua fresca.

En tu dieta puedes incluir algunos de los superalimentos que más te convienen para memorizar, como aquellos que contienen triptófano (de él depende la serotonina, mejora el aprendizaje, estabiliza emociones y se puede encontrar en el chocolate negro, cuanto más puro mejor, huevos, lácteos, como el queso, pescados azules, pollo, pavo, legumbres y frutos secos como nueces, almendras o pistachos), tirosina (ayuda a producir neurotransmisores como la dopamina o la epinefrina, mejora la vitalidad y el rendimiento, alivia el estrés y se halla en aguacates, almendras, cacahuetes, queso, pollo, semillas de calabaza y sésamo), flavonoides (liberan y limpian el cerebro y ralentizan el deterioro cognitivo por la edad, se encuentran en el té verde, la manzana, naranja, uvas y frutos rojos, en este caso, cuanto más oscuros sean más beneficios aportarán) o felanina (mantiene activo nuestro cerebro, aumenta la capacidad mental, ayuda al buen funcionamiento de la tiroides, a sentirse saciado, a reducir la sensación de dolor y mejora el humor; encuéntrala en alimentos con cereales, huevos, pescado, semillas de chía y girasol, legumbres, espárragos, leche y sus derivados).

Cuando estés sentado en tu silla, puedes comenzar haciendo un par de ejercicios: el primero consiste en coger un papel en blanco y escribir todas tus preocupaciones en él, todos los “tengo que”, es una manera de dejarlos en el papel para sacarlos de tu mente y liberarte de esa carga. Después, haz un ejercicio de gimnasia cerebral para activar los dos hemisferios cerebrales, que te ayudará a sincronizar tu cuerpo y tu mente y a concentrarte mejor. Por ejemplo, puedes intentar el ejercicio de los pulgares: abre tus manos hacia el frente, recoge el pulgar derecho y cierra la mano derecha a continuación, ábrela y haz lo mismo con la izquierda, repite esto varias veces y vete aumentando la velocidad progresivamente el de los pulgares.

Si tu sentido del oído te está alertando de que el ambiente sonoro no te dejará concentrarte, prueba algunos de los siguientes tips: si quieres estar aislado, ponte unos cascos insonorizados o unos tapones, si prefieres tener algún tipo de ruido que te acompañe, prueba con el metrónomo de Google a una velocidad de 72, busca en YouTube "ondas alfa” o “ruido blanco”, reproduce en Spotify las playlist de música de piano para concentrarte, recurre a los videos de study with me, o recurre a algunas webs, apps y extensiones con sonidos ambientales como Noisli, Coffitivity, A Soft Murmur, play.endel.io.

Y, si eres de los que te distraes con facilidad, prueba con algunas de estas plataformas: Forest, la aplicación que te propondrá plantar árboles virtuales para ayudar a desengancharte de tus dispositivos; StudySmater en la que podrás programar tu sesión de estudio, registrar tus progresos y hacer flashcards, apuntes, exámenes a medida; o Cold Turkey Blocker es una app que bloqueará una lista con las webs y aplicaciones que más te distraigan.

Lo primero que debes recordar que no debes procrastinar, tienes que empezar por aquello que te da más pereza; y hacer antes de escoger tu estrategia o método de estudio, es hacer un test de estilos de aprendizaje, como el que te ofrece www.psicoactiva.com, para saber cuál se adapta mejor a tí.

Te proponemos aquí algunos de los métodos más conocidos y útiles.

Método Pomodoro

Consiste en dividir el tiempo de estudio por bloques de trabajo, cada uno de ellos separado por un breve descanso (lo recomendado es 5 minutos de descanso por cada 25 de estudio) que hace que la mente se relaje, se recompona para alcanzar un alto nivel de concentración y productividad.

Técnica mandarina

Ayuda a mejorar la concentración focalizando un punto de atención. Para ello, deberás seguir una serie de pasos: en una mano sujetarás una mandarina imaginaria y sentirás todo su peso, color, textura, olor… luego la lanzarás a la otra mano que la atrapará, repite esto varias veces alternando las manos, después lleva tu mano dominante a la parte posterior y superior de la cabeza, toca suavemente la zona y, mientras bajas el brazo y relajas los hombros, imagina que tu mandarina está ahí apoyada; cierra los ojos, percibe la doble sensación de relajación-alerta al dejar que esta fruta se equilibre en la cabeza, continua con esa sensación, abre los ojos y empieza a leer.

La lista negra

En un folio, escribirás aquellas preguntas que no te sepas y, en un lateral, el tema al que corresponda, deberás escribirlas muy espaciadas, aunque, lo más recomendado es partir los folios por la mitad y, en cada mitad, escribir una pregunta y, en una esquina, el tema al que corresponda.

Técnica de Feynman

Memoriza en cuatro pasos: coge una hoja de papel y escribe de forma clara un título que sea el tema o concepto que vayas a estudiar, desarrolla el tema usando un lenguaje sencillo y explícalo con tus palabras como si se lo estuvieras enseñando a un niño o una persona que lo desconoce completamente, revisa y completa la información que te falta, vuelve a escribir toda la información de forma clara y explícala cómo lo habías hecho antes.

Método de la cadena

Se trata de una cadena de ideas. Sigue estos pasos: realiza una lista de ideas y conceptos y asigna una imagen mental muy clara a cada uno de ellos, después encadena cada concepto y su imagen con la anterior, haciendo una frase o un párrafo que puedas recordar, no tiene porqué ser lógica, de hecho, cuanto más extraña sea mejor.

Método Herigone

Consiste, básicamente, en asignar letras a números, creando palabras o frases para memorizar, así, memorizar cifras y otros conceptos.

Active recall

De acuerdo con la curva del olvido del psicólogo alemán Herman Ebbinghaus, los contenidos estudiados se pierden a lo largo del tiempo, incluso al cabo de una hora y, en pocos días, podemos llegar a olvidar más de la mitad de la materia aprendida. El método active recall intenta que recordemos lo que hemos leído. Para ello, a medida que vayas leyendo, transforma las frases en preguntas, explica a alguien con tus palabras lo que has leído. Formúlate otras preguntas y contéstalas, identifica aquello que todavía no tienes claro o que olvidas con facilidad y regresa a la lectura.

Palacio de memoria

Crea mentalmente un "palacio de memoria" que será un espacio físico que tu desees, lo importante es que sea fácil de visualizar. Haz un recorrido mental por las estancias del palacio, identifica las imágenes más destacables de este espacio y asócialas a conceptos que quieras memorizar; colócalos en una habitación del palacio y después haz una asociación entre las habitaciones y las imágenes.

Ahora que ya estás preparado, comienza con energía tu sesión de estudio y recuerda que todo esfuerzo tiene su recompensa.