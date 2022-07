Marina Yers ha regresado a los redes sociales, y lo ha hecho acompañada de polémica. la influencer utiliza Tik Tok para dar su punto de vista sobre el cáncer. Lo ha hecho tras la pregunta de un seguidor, el cual le ha preguntado "qué haría ella si tuviese cáncer". Ella ha contestado a través de su cuenta de Instagram: "A día de hoy, con todo lo que sé, me iría al Amazonas y curarme con plantas", afirma en esta plataforma, unas declaraciones que han despertado numerosas reacciones por la cantidad de seguidores que tiene y la repercusión de lanzar un mensaje como ese. "Tengo muchos testimonios de gente que se ha curado en el pulmón del mundo", dice la influencer, que segura que "eso es lo que haría yo".

"Terrorismo silencioso", dice otro youtuber conocido respecto a la imagen, la cual está causando graves preocupaciones entre los usuarios de la famosa red social del pájaro azul. Sin embargo, otros la apoyan: "Déjala con sus mierdas, no se está intentando lucrar. A ver si ahora la tía no va a poder decir lo que le salga de los cojones", dice un seguidor de Yers.

"Cuando eres una persona con repercusión social, hay temas NO científicos que nos e deberían tratar. Y si eres Marina Yers, directamente no deberías tener acceso a internet", contesta otro usuario enfadado.

No es la primera vez

Ya hace unos años, en plena pandemia, la influencer tuvo problemas. "Os han lavado el cerebro con eso de las mascarillas", afirmó en esta plataforma, unas declaraciones que despertaron numerosas reacciones por la cantidad de seguidores que tiene y la repercusión de lanzar un mensaje como ese en un momento tan duro de la pandemia.

"¿Qué problema tenéis? Si no me la quiero poner es problema mío, estoy en mi casa, en mi urbanización con mi vecina. No me la pongo porque no me sale del chichinabo. Que sí, que hay una pandemia mundial y todo lo que tú quieras pero ¿Qué te influye a ti que no me la ponga yo? Me influye a mí, me contagio yo, es mi p*** problema, ¿vale?" dijo Marina Yers.

"Es que eres una irresponsable, es que bla bla bla... No tengo personas mayores en casa, a mi madre le da igual, de hecho no cree en el coronavirus y yo sinceramente me pillas como que ay... como que ay. No me creo nada del gobierno ni de los medios de comunicación, entonces... ay. Sí que están muriendo personas, pero tengo un vecino que murió de coronavirus, supuestamente, y en verdad tenía otra patología relacionada con la respiración y el tío murió de eso, su mujer protestó y finalmente dijeron que era coronavirus" explicó Marina Yers ante la cámara.