La lucha de una madre soltera contra la Seguridad Social

Es David contra Goliat. Si se actualizaran las Antiguas Escrituras con toque femenino y contemporáneo, sería Beatriz contra el INSS, el Instituto Nacional de Seguridad Social. En la posición más débil, una madre soltera por elección propia –profesora de Educación Física– que inició un proceso judicial hace dos años para disfrutar, tras dar a luz, de un permiso adicional para el cuidado de su hija por ser familia monoparental. Aunque el juez sentenció a su favor en un inicio, el INSS recurrió y el Tribunal Superior de Justicia de Galicia le ha dado la razón al Gobierno estatal. La joven no se amilana y ha decidido recurrir la resolución judicial y llevar su caso al Tribunal Supremo.

Sin haber acabado la lucha por los derechos de la primera bebé, Beatriz Fernández debe comenzar otro procedimiento por la segunda, ya que este verano fue madre soltera por elección por segunda vez.

“Desde el Gobierno se habla de igualdad pero a la hora de la verdad cuando hay que dictar una norma no lo hacen”, lamenta Enrique Fonteboa el abogado defensor de la madre afectada. La progenitora, Beatriz Fernández, añade que “es muy triste que el Estado recurra todo. No estamos solicitando una ayuda sino un derecho”.

Lo que está en juego es lo siguiente. Fernández solicitó al INSS disfrutar del permiso de maternidad para cuidar a su primer bebé. Entonces, eran 12 semanas ya que Lúa, su primogénita, nació en noviembre de 2020, poco antes de que pasasen a ser 14 semanas.

A esas 12 semanas, Beatriz pidió sumarle 14 más –ya estaba en vigor la ampliación– para disfrutar ella del permiso que le correspondería al otro progenitor en caso de que hubiese. Como ella era y es madre soltera sin pareja demandó al INSS que su hija tuviese los mismos derechos que los hijos biparentales: disfrutar del tiempo de cuidado de dos permisos. El Juzgado de lo Social en Vigo le dio la razón pero el INSS recurrió y ganó el pleito en el TSXG.

La duda reside en si está ocurriendo así con todas las familias monoparentales. La respuesta es no. “Ahora mismo, detalla el letrado Fonteboa, en la sala de lo Social del TSXG hay tres corrientes. Cuando tocan estas magistradas deniegan la prestación; cuando toca otra sección la estiman completamente y la tercera da la razón pero concede 10 semanas” de permiso, al excluir las seis en las que deben coincidir los dos progenitores”. Conclusión: “Estamos con una inseguridad jurídica muy grande”, apostilla.

“Se pueden entender sentencias contradictorias dependiendo de la comunidad autónoma. Se trata de una interpretación jurídica porque no hay una norma que establezca algo de forma clara hasta que el Supremo se pronuncie o el Estado dicte una norma al respecto”, añade el abogado.

Pero, ¿por qué el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia le deniega la razón a esta familia monoparental? Entre otras cuestiones, señala que el derecho al permiso de maternidad o paternidad “es individual de la persona trabajadora y no puede transferirse su ejercicio al otro progenitor”.

Además, recuerda que para disfrutarlo la persona beneficiaria debe estar afiliada a la Seguridad Social por lo que “en las familias biparentales donde el progenitor no ostente la cotización exigible no se genera un derecho propio ni a favor del otro progenitor”. Si el Tribunal le diese la razón, y la familia monoparental pudiese acumular ambas prestaciones ,“las haría de mejor condición que las biparentales”, recoge.

Choca al señalar que “el que haya una mayoría aplastante de monoparentales encabezadas por una mujer no puede ser tampoco un argumento, pues en su mayoría se trata de familias monoparentales en las que existe otro progenitor”.

El abogado de la madre afectada reflexiona que “no sé de dónde saca la conclusión cuando hace referencia a que detrás de la mayoría de las familias monoparentales hay otro progenitor. No viene a cuento, nadie alegó esa cuestión, ni el INSS. Parte de la sentencia presenta una argumentación entendible pero otra es absolutamente ridícula”.

En este caso, señala, se acreditó que era familia monoparental, que no procedía de una separación o divorcio y que no hay otra pareja. “Esa es la última perla. No hay datos objetivos que lo demuestren. Las divorciadas no son familias monoparentales porque en el Libro de Familia hay otra parte parental. Es aberrante cuando dicen que hay otro progenitor. Galicia expedita certificados de monoparentalidad que hay que renovar cada año. Te piden un certificado de que no apareces en el registro de parejas de hecho y una relación jurada de que no tienes relación semejante a la de pareja en este año. Yo lo presenté”, explica Beatriz Fernández quien confía en que el Tribunal Supremo le dé la razón. “Mi idea es llegar hasta el final y si hay que llegar al tribunal europeo iré pero confío qen que haya un mínimo de sentido común y el Supremos nos dé el sí con sentencia firme”.

“Estoy cansada; no avanzamos en derechos”

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia denegando a Beatriz Fernández sumar a su permiso de maternidad el que le correspondería al padre ha hecho mella en el ánimo de esta gallega, profesora de Educación Física en un instituto de Secundaria de Canarias. “Estoy cansada; no avanzamos [las familias monoparentales] en derechos, más bien retrocedemos”, opina. “Solo hacen anuncios desde el Gobierno”, añade. “Hace tiempo anunciaron que las familias monoparentales con dos hijos serían consideradas numerosas pero el Ejecutivo aún no ha legislado”, critica. Su salvación es el apoyo de la Asociación de Madres Solteras por Elección de Galicia. “Nos asesoran sobre ayudas y nos dan información legal sobre distintas cuestiones”, apunta, al tiempo que sirven de presión para seguir conquistando derechos como descuentos para el acceso de determinados servicios o lugares.