El 60% de los europeos portan el gen de la delgadez, según revela un estudio con participación asturiana

El 60% de los europeos portan una variante genética que, sin tener en cuenta su alimentación y estilo de vida, les hace ser delgados. Así lo han revelado científicos del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) y del Instituto IMDEA Alimentación, que acaban de identificar un gen implicado en la nutrición celular que predispone a los individuos que lo portan a acumular menos grasa. El estudio fue publicado ayer en la revista "Genome Biology" y una de las principales autoras es la asturiana Lara Paula Fernández Álvarez. La bioquímica ovetense trabaja desde 2014 en el Grupo de Oncología Molecular del IMDEA. "La nueva variante la hemos descubierto en un estudio con casi 800 personas y, posteriormente, hemos elaborado un modelo animal que replicara los resultados que observamos en humanos. Este hallazgo puede tener aplicación en estrategias de nutrición personalizada para la prevención y el tratamiento de la obesidad", explica.

Aunque la alimentación y el estilo de vida determinan el peso, la genética influye, según los últimos estudios, en aproximadamente el 20% de la masa corporal. Ahora, Lara Paula Fernández, Nerea Deleyto Seldas (del CNIO) y otros colegas han descubierto una nueva variante genética que predispone a la delgadez y que portan el 60% de los europeos. Para llegar a esta conclusión, el equipo de científicos recabó material genético y otros datos, como el peso, el índice de masa corporal, las cantidades de grasa total y visceral, la cantidad de masa muscular y los perímetros de cintura y cadera, de 790 voluntarios. A partir de ahí, los investigadores analizaron las asociaciones de estos parámetros con 48 variantes genéticas seleccionadas por su posible relevancia funcional.

Detectaron así una "correlación significativa entre una de esas variantes en el gen FNIP2, y muchos de estos parámetros relacionados con la obesidad". El siguiente paso fue estudiar el efecto de esta variante en ratones. "Comprobamos que los roedores con esta variante, asociada en personas a una constitución delgada, tienen entre un 10% y un 15% menos de grasa que sus homólogos no portadores", detallan. En humanos no se puede aislar el efecto de esta variante del de otras muchas variables, genéticas y ambientales, que influyen en la constitución física, por lo que es imposible calcular con precisión la potencia de su efecto pero, dado que la influencia de la genética en la obesidad no supera el 20%, la contribución de la variante ahora identificada es necesariamente pequeña. Por eso los investigadores usan términos como predisposición o tendencia: "No se trata, en absoluto, de que quienes tengan esta versión puedan comer en exceso sin engordar", aclaran.

El equipo científico destaca que el resultado obtenido es "muy impactante", porque "muchos de estos estudios suelen ceñirse a reportar asociaciones". En este trabajo, rematan, "mostramos que basta el cambio de una sola letra en todo el genoma de ratón para replicar lo observado en la variante humana". Lara Paula Fernández estudió Bioquímica en la Universidad de Oviedo y lleva fuera de Asturias desde 2004.

La advertencia de la OMS

Precisamente ayer la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó un informe en el que advierte que España es el tercer país europeo con mayor prevalencia de sobrepeso y el cuarto en obesidad. El estudio alerta, además, de que existe "una gran preocupación" de que la pandemia pueda "haber exacerbado aún más este problema". "La pandemia, junto con los cierres de escuelas y otras medidas, puede haber aumentado los hábitos alimentarios poco saludables y disminuido los niveles de actividad física", apunta el texto. España se encuentra muy por encima de la media europea. El 39% de los niños del país de 7 a 9 años tenía sobrepeso y el 16% obesidad antes del covid.