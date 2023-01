Los beneficiarios de las ayudas para restaurar hórreos recibieron de media 3.700 euros

Las ayudas para restaurar hórreos, paneras y cabazos en Asturias, una línea de subvenciones que acaba de volver a abrirse este año, llevan años sufriendo una mayor demanda de aspirantes que capacidad económica tiene la convocatoria. El pasado año, sin ser el que más solicitudes acumuló, la línea de ayudas se saldó con 82 propietarios beneficiados frente a más del doble de peticiones denegadas, en su mayoría "por haberse agotado el crédito disponible para la convocatoria".

"Yo ya desistí de pedir la ayuda, porque es perder el tiempo", sostiene un propietario de un granero en el centro de la región. Para ofrecer un poco más de esperanza a esos dueños la Consejería de Cultura ha aumentado este año la partida dedicada a la ayuda, pasando de los 300.000 euros del año pasado a los 350.000 con los que irá dotada en esta ocasión.

Un plus que, si se mantiene el perfil de los solicitantes del 2022, podría dar para que se pueda llegar a alcanzar los casi 100 hórreos que tendrán ayudas para seguir en pie de una forma más digna. Según las bases de la convocatoria, la subvención no está planteada para cubrir íntegramente el presupuesto de reparación. De hecho, la cuantía máxima no podrá exceder de 7.500,00 euros y no se subvencionarán actuaciones por encima del 75 % del presupuesto subvencionable. Sobre lo resuelto el pasado año los aspirantes deberían saber que la media de dinero que se concedió fue de unos 3.600 euros. El máximo dinero que se dio a un particular no llegó a los 6.000 euros, y el mínimo se quedó muy cerca de los 2.000. Y eso que se presentaron presupuestos de reparación o consolidación que rondaban en algún caso los 30.000 euros.

Respecto a los lugares donde están emplazados los hórreos y paneras sobre los que se debería estar llevando a cabo una intervención subvencionada por el Principado, hay hasta 35 concejos representados. Piloña es el que tiene más graneros con subvención: hasta siete. Pero por áreas geográficas es la zona del Occidente la que acumula más beneficiarios, seguida del centro de Asturias.