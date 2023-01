La ley para salvar Valdecañas sale adelante solo con los votos del PSOE

"La culpa no es de los jueces, es de los políticos". Los tres grupos de la oposición han mostrado su rechazo frontal a la propuesta de ley del PSOE para salvar Marina Isla de Valdecañas y sortear la sentencia que el Tribunal Supremo dictó en febrero de 2022 ordenando el derribo total del complejo por haberse levantado en una zona protegida. El texto seguirá su tramitación parlamentaria gracias a la mayoría absoluta del PSOE, que ha tumbado en el pleno de este jueves las enmiendas a la totalidad presentadas por el PP, Ciudadanos (Cs) y Unidas por Extremadura para frenar una «chapuza» por la que consideran que la Junta tiene que asumir responsabilidades y pedir perdón a todos los extremeños.

Los socialistas argumentan que Valdecañas forma parte de un listado de 55 Zonas de Especial Protección de Aves (Zepas) que se creían catalogadas como tal, pero que no cuentan con una declaración oficial que lo acredite. Un planteamiento que para la oposición resulta "inasumible" a estas alturas y que además abre la puerta a "un maremágnum judicial de consecuencias incalculables" por las reclamaciones de agricultores, cazadores o empresarios que durante más de 20 años habrían estado sometidos a las limitaciones de una normativa de zonas Zepa que en realidad no existía.

"En este parlamento no se ha presentado ni se volverá a presentar una chapuza jurídica tan grande", ha señalado el portavoz de Ciudadanos, Fernando Baselga. La líder de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha acusado a los socialistas incluso de prevaricar por adaptar las leyes "a los intereses particulares de los promotores (del complejo)" en lugar de acatar las sentencias judiciales. Y el PP, que en este tema siempre ha ido de la mano con el PSOE, ha dado por roto el consenso. "Vaya por delante nuestro apoyo total al proyecto. Durante todo este tiempo hemos estado a su lado, pero no podemos participar en una chapuza como esta", ha dicho el diputado Bibiano Serrano a la bancada socialista.

Enmiendas a la totalidad

Unidas, el PP y Cs han coincidido al considerar el texto una "chapuza", pero con planteamientos y matices diferentes en cada caso. El PP y Cs han reiterado su apoyo al complejo: se han centrado en criticar la falta de amparo normativo de 55 Zepas y sobre todo, que la Junta "haya tardado 25 años en darse cuenta".

Serrano, del PP, ha pedido incluso la dimisión de la consejera de Transición Ecológica, Olga García, que siempre ha defendido en la tribuna de la Asamblea la existencia de estas Zepas, Y también "que se aparte de la política" al actual alcalde de Don Benito, José Luis Quintana, consejero de Agricultura y Medio Ambiente entre 2003 y 2007 y a su juicio "autor confeso de los hechos".

Unidas por Extremadura, por su parte, ha recordado al PSOE la obligación de cumplir las sentencias judiciales. "Asuman que se equivocaron y que Valdecañas es un proyecto fallido que les está llevando a un callejón sin salida", ha dicho su portavoz, Irene de Miguel. Afirma que la propuesta de ley es "una ilegalidad clara y escandalosa" porque el PSOE "sabe perfectamente" que cuando estas Zepas se declararon en el año 2003, solo había que comunicarlo a la Unión Europea. "No es hasta cuatro años después cuando se actualiza el procedimiento en una ley posterior que obliga a trámites más reglados", ha explicado.

"Seguridad jurídica"

Frente a estos argumentos, la portavoz socialista, Lara Garlito, ha defendido que se trata de una ley "responsable y valiente" para el progreso de Extremadura, contra el planteamiento de la oposición de "no hacer nada y dejar que el caos impere".

Su objetivo es dar "seguridad jurídica" a esas 55 Zepas que no tienen declaración oficial, que ahora sí quedarían catalogadas de forma expresa dentro de la Red Natura 2000. Al no contar hasta ahora con tal declaración, se mantiene la vigencia de todas las resoluciones firmes relativas a licencias, proyectos, planes e instrumentos de ordenación que se hayan visto afectados en este tiempo. De esta forma, se permitiría mantener en pie las construcciones que ya están levantadas en Valdecañas (no seguir edificando, porque a partir de la aprobación de la propuesta de ley sí sería oficialmente una Zepa).

Garlito ha defendido que Valdecañas ha tenido un impacto muy favorable en la zona, que ahora cuenta con un medio ambiente más rico y diverso que el que existía antes, y que además ha demostrado ser "una gran herramienta contra la despoblación" por el empleo y el desarrollo que ha generado. "Si queremos que la gente viva en nuestros pueblos, la gente necesita trabajo", ha dicho.

La portavoz socialista ha afeado especialmente la postura del PP, al que ha colocado de nuevo al lado de IU para abanderar al PSOE como el único partido que a día de hoy sigue estando en contra de la demolición de Valdecañas. Según ha dicho, para paralizar el derribo, una vez que la propuesta de ley se apruebe en la Asamblea (ahora debe pasar el trámite de comparecencias en comisión y enmiendas parciales), la Junta declarará de interés público el proyecto.