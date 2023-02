El Daily Mail, entre los más de 20 medios acreditados para el juicio de Atrio

Más de una veintena de medios de comunicación están ya acreditados para seguir el juicio de Atrio, entre ellos el diario británico Daily Mail y una productora que prevé realizar un documental sobre la historia del robo más mediático de la historia de Cáceres y uno de los que mayor eco ha tenido a nivel internacional. Es una de las novedades que este periódico ha podido conocer días antes de que comiencen las primeras comparecencias, marcadas para el próximo 15 de febrero, a las 09.30 en los juzgados de la capital cacereña. En realidad lo que se ha marcado para ese día es una primera comparecencia con la intención de conocer si ambas partes pueden llegar a un acuerdo de conformidad. Si así resultara no se celebraría juicio, de lo contrario (que es lo más probable) ese día comenzarían lo que se denominan las cuestiones previas del procedimiento y la Audiencia fijaría, en una fecha aun por determinar, la celebración del juicio en sí, que está previsto que se prolongue durante dos días.

Fuentes judiciales han confirmado que la cita del día 15 tendrá lugar en la Sala del Jurado, situada en la planta principal de la Audiencia. Al lado se habilitará otra sala en la que los periodistas podrán seguir la jornada a través de una señal de video y audio. Esa primera comparecencia no se extenderá más allá de 10 a 15 minutos. Todo apunta a que no habrá conformidad, al menos si se tiene en cuenta que la abogada de los dos acusados, Sylvia Córdoba Moreno, ha reiterado su intención de que no la haya. Quiere llegar hasta el final y eso implica la celebración del juicio.

Situados en ese punto, es decir, que no haya conformidad, el 15 de febrero se pasaría luego a lo que en argot jurídico se denomina 'cuestiones previas': son aspectos técnicos relacionados con el procedimiento y que tienen que ver con la petición de ambas partes de presentar más testigos, por ejemplo, o de impugnar determinados informes, o de presentar unos nuevos. Un amplio abanico de posibilidades que se darán a conocer ese día.

El día 15, en cualquier caso, los dos acusados, Constantin Dumitru, de 48 años, y Priscila Lara Guevara, de 29 años, tendrán que estar en la sala, a la que está previsto que lleguen esa misma mañana procedentes del Centro Penitenciario de Cáceres, donde están ingresados desde el pasado mes de agosto. Se les trasladará en furgón policial, entrarán seguramente a los calabozos y de ahí subirá a ver a la jueza que instruye el caso, Aida María de la Cruz de la Torre, titular del juzgado número 4.

Todo apunta a que el juicio tendrá finalmente lugar y que durará dos días porque hay citados muchos testigos: 23 nada menos, a los que hay que sumar cuatro peritos y las declaraciones de los dos acusados. El sistema de la primera comparecencia lo realiza la Audiencia generalmente en casos en los que, como el de Atrio, hay muchos testigos. Evita así que desde el primer días todos acudan a los juzgados y para ello agotan previamente la vía de la conciliación, que en el caso de Atrio parece estar muy lejos.