Un letrado asturiano hace que Paco de Lucía sea único autor de "Entre dos aguas"

Paco de Lucía ha pasado a la historia como uno de los más emblemáticos guitarristas de fusión flamenca, especialmente por el tema "Entre dos aguas", una auténtica obra maestra del flamenco que le hizo conocido dentro y fuera de España. Cierto día, Paco de Lucía descubrió que él no era el único autor de "Entre dos aguas". En la Sociedad General de Autores (SGAE) figuraba como coautor el compositor y arreglista José Torregrosa, y ello por una simple razón: había transcrito a una partitura la música creada por De Lucía, un hombre que no había estudiado música y que, por tanto, no sabía cómo trasladar a corcheas y semicorcheas los sones que le vibraban en la cabeza. De Lucía murió en 2014 sin haber conseguido ser el único autor no solo de "Entre dos aguas", sino también de otros 37 temas. Torregrosa murió en 2005 y han sido sus herederos quienes han estado cobrando los sustanciosos royalties.

Pero todo eso ha cambiado. Un abogado asturiano, el magistrado en excedencia Agustín Azparren, del bufete Ontier, ha logrado por primera vez en España que un Juzgado –en concreto el Mercantil número 3 de Madrid– revierta los derechos de autor de Torregrosa y los reintegre a Paco de Lucía, de forma que ha declarado al guitarrista algecireño como único autor del mítico tema instrumental y otras 37 piezas más. La familia de Torregrosa –su viuda y dos hijas, que previsiblemente recurrirán– tendrá que devolver todo el dinero que ha cobrado por los temas de los que el músico era coautor, "una cantidad considerable", según Azparren, ya que son piezas compuestas en los años setenta. Además, tendrán que pagar 10.000 euros de indemnización por daño moral a la viuda de Paco de Lucía, Gabriela Canseco –su segunda esposa–, los tres hijos de su primer matrimonio –Casilda, Lucía y Francisco Sánchez Varela–, y dos hermanos menores del segundo. El letrado asegura que este mismo problema lo tuvieron en su día otros grandes cantautores, como Víctor Manuel o Joan Manuel Serrat. Pero en otros casos nunca llegó a los tribunales, porque se planteaba una conciliación. "Cuando llegó Teddy Bautista a la presidencia de la SGAE terminó con esa práctica. En 2017, fuimos a la conciliación y la familia Torregrosa no la aceptó, por lo que llegamos a los tribunales", indica. Al magistrado Jorge Montull, titular del Mercantil 3 de Madrid, le convenció uno de los argumentos del letrado de los herederos de Paco de Lucía. "Presentamos como perito un catedrático de Flamencología quien indicó en el juicio que Torregrosa era pianista, y que, por tanto, nunca pudo componer una rumba improvisada como ‘Entre dos aguas’. El perito se llevó incluso la guitarra al juicio para demostrarlo, pero no hizo falta que la tocase", explica Azparren, que pedirá la ejecución provisional de la sentencia.