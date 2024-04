Riera: "Sánchez es un personaje que da para varias novelas"

La escritora Carme Riera (Palma de Mallorca, 1948), vicedirectora de la Real Academia Española y miembro veterano del jurado del premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, anunció ayer, como muchos de los congregados en el hotel Barceló Oviedo Cervantes en el inicio de las deliberaciones, que no tenía intención de hablar de política. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acababa de despejar en su mensaje institucional su futuro y el de todo el país cuando los jurados comparecieron ante los periodistas. Riera intentó cumplir su palabra, pero la política, aunque de soslayo, se coló en la conversación.

"Tenemos unos enfrentamientos entre unos y otros que son, desde mi punto de vista, inadmisibles. ¿Cómo vas a contar a tus hijos, a tus nietos en mi caso, que la gente tiene que respetarse, que no tiene que insultar, que tiene que decir la verdad, cuando lo que están viendo es otra cosa? Y eso es muy triste. Hay que hacer un llamamiento a la calma y a la serenidad, algo que nos enseñó la Transición", empezó diciendo.

Como poco después haría otra jurado, la filosofa Adela Cortina, Riera apeló al espíritu de la transición, para los políticos y para los ciudadanos. "Los políticos tienen que dar ejemplo. No necesariamente tienen que ser mejores que los ciudadanos, a veces no lo son, tienen que ser iguales, pero yo creo que también los ciudadanos tenemos una responsabilidad de moderación, sobre todo, en las redes, con insultos que se verterían en una tertulia de café, y no son de recibo", opinó.

"Nos han tenido en vilo estos días no sé si para que nos interesara más la política, o para que nos interesara menos. El Presidente es un maestro del suspense y de no dar puntada sin hilo", comentó, y añadió que Pedro Sánchez "para un libro es un personaje interesante, da para varias novelas".

En el ámbito de la Comunicación y las Humanidades, Carme Riera, que llegaba a la reunión con favoritos y favoritas, cree que este es un momento en el que "hay que primar la comunicación veraz y que sea útil, con sensibilidad hacia las humanidades". "Estamos primando lo tecnológico y olvidando que Europa es depositaria de las humanidades, lo que hizo que las naciones tuvieran unos códigos éticos que ahora parece que olvidamos", indicó.

La periodista Rosa María Calaf llegó a Oviedo con afonía y, aunque quiso reservar su voz para las deliberaciones, hizo un esfuerzo y dejó alguna reflexión sobre otro de los peligros contemporáneos. "Sin un periodismo sano, fuerte, comprometido, independiente, a la democracia le falta una de sus principales patas". "Hay mucha basura, pero es obvio que hay también mucho periodismo de calidad, y es contra este contra el que se actúa", agregó. "Que no se deje informar en Gaza es para mantener callado aquello que debe conocerse, de eso no hay duda. Ha ocurrido siempre, el problema es que ahora ha llegado a un punto intolerable y la tecnología facilita las malas prácticas y le mal periodismo".

