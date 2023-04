Ante un rotundo desayuno casero, todo con productos de Piloña, comenzó la entrevista de Rodrigo Cuevas y Jordi Évole en la esperada nueva entrega de "Lo de Évole", emitido anoche por La Sexta. Estructurado como un día compartido entre ambos, el programa se centró en la vida de Cuevas en Caperea (Piloña). Con el desayuno llegaron las confesiones de Cuevas, que narró a Évole las dificultades que pasó de niño, cuando sufrió acoso escolar. "En Oviedo me hicieron bullying en todos los sitios donde estuve estudiando; en el pueblo, nunca", señaló Cuevas, refiriéndose a Rodiezmo (León), donde vivía su abuela y de donde guarda los mejores recuerdos de su infancia. En contraposición, veía la capital del Principado como "una ciudad muy conservadora en la que no hay hueco para más que un tipo de persona y siempre estás en el margen". Durante la entrevista, Cuevas reflexionó sobre la importancia de mantener el mundo rural, y reivindicó el folclore desde su vertiente artística y patrimonial. "El folclore te posiciona en la historia", declaró. Al final del programa, Évole acompañó a Cuevas a un bar, en el que el presentador descubrió lo vivo que está el mundo rural: "Creía que esta España no existía ya", confesó.