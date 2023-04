Rodrigo Cuevas es "nuestro Freddie Mercury, nuestra Gloria Fuertes, nuestro Dylan y Mocedades. Es una estrella y tenemos suerte de que exista". Son las palabras de Jordi Évole para anunciar la entrevista con el artista en su programa del domingo 22 de abril, en la Sexta. El periodista visita al asturiano en su casa de Vegarrionda, en Piloña, donde hablan de música y folclore, pero también del lado más amargo de la vida de Cuevas.

"Me hicieron mucho bullying, muchísimo. La profesora me apartaba de los demás y me decía: ven aquí para que no te insulten", confiesa. Y añade: "¿Sabes dónde no me hacían bullying? En el pueblo. La gente que vivió en el campo siempre no es ignorante. Todo el mundo sabe. Todo tiene su refrán, todo tiene una copla". Rodrigo Cuevas vive ahora en paz, muy integrado con los vecinos porque "si no nos ayudamos entre nosotros, nadie nos va a venir a salvar", comenta. Su vinculación con la tierra es uno de sus signos de identidad. "Somos los que hacemos que esto esté vivo. Somos los buenos", sentencia. Jordi Évole asiste junto a Rodrigo Cuevas a la magia del entorno rural y le confiesa que pensaba que "esta España ya no existía".

Pero también hablaron de música. Cuevas, que se autodefine como una diva, tiene claro que "necesitamos divas del folclore". El periodista se interesa por las letras del género, "que son muy eróticas". A lo que el asturiano le responde cantando: "Bien sé que estás en la cama, bien sé que durmiendo no, bien sé que tienes la mano donde el pensamiento yo". "Esa es muy bonita". Rodrigo Cuevas, que llegó a hacer un desnudo integral en una de sus actuaciones, lo tiene claro: "El corazón habla, no sé por qué lo llamas erótico".