Las fuerzas y cuerpos de seguridad se adaptan a los nuevos tiempos y también utilizan las redes sociales para alertar a los ciudadanos sobre diversas cuestiones. Pero en esta ocasión, la Policía Nacional lanzaron una grave advertencia que hay que tener muy en cuenta: "Podría ser mortal".

La Policía Nacional es una institución clave en el mantenimiento del orden y la seguridad ciudadana en el país. Fundada en 1824, es uno de los cuerpos de seguridad más antiguos de Europa y ha desempeñado un papel fundamental en la protección de los derechos y las libertades de los ciudadanos españoles.

La Policía Nacional tiene una amplia gama de responsabilidades y funciones. Su principal objetivo es garantizar la seguridad pública y luchar contra la delincuencia en todas sus formas. Para lograrlo, la institución cuenta con una estructura organizativa bien definida, que incluye diferentes unidades especializadas en áreas como el tráfico, el crimen organizado, la lucha contra el terrorismo, la violencia de género y la protección de la infancia, entre otras.

Uno de los rasgos distintivos de la Policía Nacional es su presencia en todo el territorio español. A través de comisarías y estaciones de policía distribuidas estratégicamente, la institución brinda atención y asistencia a los ciudadanos en todo el país. Además, también colabora con las autoridades regionales y locales para garantizar una respuesta eficaz y coordinada ante situaciones de emergencia y eventos de gran envergadura.

La formación y capacitación de los agentes de la Policía Nacional es otro aspecto fundamental de su trabajo. Los aspirantes a ingresar en el cuerpo deben superar rigurosas pruebas de selección y luego se someten a un exigente programa de formación en la Academia de Policía. Allí adquieren los conocimientos y las habilidades necesarias para desempeñar sus funciones de manera eficiente y profesional.

La Policía Nacional también desempeña un papel destacado en la cooperación internacional. España es miembro activo de organismos y redes de cooperación policial a nivel europeo e internacional, como Interpol y Europol. Esto permite una estrecha colaboración con otros países en la lucha contra la delincuencia transnacional y el intercambio de información relevante.

Otro aspecto importante del trabajo de la Policía Nacional es la protección de los derechos humanos. Los agentes están capacitados para actuar con respeto, imparcialidad y profesionalidad en todas las situaciones. Se les instruye sobre los principios de legalidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza, así como sobre la importancia de proteger y respetar los derechos fundamentales de todas las personas, independientemente de su origen étnico, religión o condición social.

Prevención del delito

La Policía Nacional también juega un papel esencial en la prevención del delito y la educación cívica. A través de programas y campañas de concienciación, promueve la participación ciudadana y fomenta una cultura de respeto a la ley y las normas. Además, colabora estrechamente con otras instituciones y organizaciones para abordar problemas sociales como el consumo de drogas, la violencia doméstica y la trata de seres humanos.

Y enmarcada en estas labores está la advertencia que acaban de hacer en twitter para no dejar a nuestras mascotas en el coche bajo ninguna circunstancia. "No, ni aunque sea un momento, ni con las ventanillas bajadas, tampoco a la sombra. Con altas temperaturas no dejes a tu mascota en el coche. En pocos minutos, el coche se convierte en un horno que podría ser mortal para tu perro".