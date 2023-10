Helena Toraño inaugura exposición en Gijón con un viaje a los paisajes de Llanes

En una muestra con una treintena de cuadros, Helena Toraño traslada al espectador a los paisajes de Llanes, especialmente los situados en el entorno de su casa de Poo. La exposición "Perderse en el bosque", que se inaugura el viernes, 3 de noviembre, en Gijón, en la Galería Llamazares, ha tomado el título del libro "Walden", de Henry David Thoreau, de una cita que reza: "Es una experiencia tan sorprendente y saludable como valiosa perderse alguna vez en los bosques". "Lo que busco, un poco, es hacer referencia a ese perderse metafórico, a la importancia de salir a veces del camino, de permitirte explorar y quizás descubrir y encontrar cosas nuevas", explica Toraño. También habla sobre esos guiños a Llanes en sus obras, que en algunas sí se reconocerán de forma clara y en otras no tanto. "Me inspiro en sitios reales, pero sí que los interpreto; a veces les añado o quito elementos, depende de lo que me interese", subraya. "Lo que sí hago es idealizarlos bastante, con formas mucho más contundentes".