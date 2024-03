Adrián Barbón: "El mayor reconocimiento a Conceyu Bable es aprobar la oficialidad"

Aquel junio de 1974 se vivió una oleada de calor asturianista cuando tres jóvenes universitarios –Xuan Xosé Sánchez Vicente, Xosé Lluís García Arias y Lluís Xabel Álvarez– pusieron el dedo en la llingua denunciando un complejo de inferioridad regional y defendiendo la lengua asturiana como bien cultural, su presencia en medios de comunicación y en la escuela, y llamando a crear una literatura y un público para ella.

Luego, la revista "Asturias Semanal" estrenó la sección titulada Conceyu Bable. Medio siglo después, la Biblioteca de Asturias "Ramón Pérez de Ayala" celebró una jornada conmemorativa por ese medio siglo de vida, "Xorrecíes tán les manes", en la que hubo dos detalles a tener cuenta: la presencia para el cierre del presidente del Principado, Adrián Barbón, recién llegado de Madrid, y la visita de cuatro cargos del Partido Popular con visos de gesto conciliador: Álvaro Queipo, José Luis Costillas, Beatriz Polledo y Cristina Alonso.

Barbón aprovechó la ocasión para lanzar "una reflexión al resto de grupos parlamentarios en la Junta General del Principado: el mayor reconocimiento es aprobar la oficialidad, todo lo demás caxigalines". Destacó que el colectivo fue "transgresor" en un momento en el que había muchas oportunidades de cambios, "con una labor que resultó clave en el empoderamiento de la lengua asturiana". Y le parecía justo reconocerlo "con un gesto de gratitud".

Barbón asistió a la mesa redonda final y a un recital de Xaime Martínez y La Familia Tradicional. Antes se habían desarrollado diversas ponencias que dejaron muy satisfecho al presidente de la Academia de la Llingua, Xosé Antón González Riaño. Marcos Rodríguez, Pilar Fidalgo y Miguel Solís pusieron voz a reivindicaciones y evocaciones desde el sentimiento y la razón, desterrando complejos y llamando a "devolver la llingua el pueblo", precedido por un vídeo de Inaciu Galán para marcar posiciones.

Por la izquierda, Pilar Fidalgo, Pilar Rubiera, Marcos Rodríguez y Miguel Solís Santos. / Fernando Rodríguez

La mesa redonda, moderada por la periodista Pilar Rubiera, reunió a Marcos Rodríguez, Pilar Fidalgo y Miguel Solís para escenificar, ante un Barbón dispuesto a "tomar notas en una libreta", una posición común desprendida del ejemplo de Conceyu Bable. Con la oficialidad como punto clave porque, medio siglo después, con una situación mejor para la llingua, la oficialidad se antoja imprescindible. Sin esa herramienta, advirtió Solís, la situación sería "inestable", con riesgo de desaparición de un "patrimonio inmaterial" de gran valor. "Sería trágica esa pérdida de identidad", señaló. Pilar Fidalgo alertó contra el muro que supone la no oficialidad, por ejemplo cuando se trata de dirigirse a las administraciones de los concejos en asturiano y que la respuesta no lo sea también así.

Marcos Rodríguez recordó que se decía que la llingua estaba muerta hace cien años, y hace cincuenta... "pero está muy viva. Y dentro de otros cincuenta seguirá". Un subrayado a favor de "la dignidad". Solís cavó una demanda para enterrar las intenciones de poner una "trinchera social y política que impide avanzar. Algo que no se da en Galicia. El PP allí fala en galego". Pilar Fidalgo puso una nota alta de optimismo y confía en que el PP tenga un "pequeño gesto con la llegada de un salto generacional que cambie algunas cosas". "El PP gobierna en Galicia y el gallego fue oficial desde el primer momento. Es incoherente. No, ye que ye distinto, dicen algunos. ¿En qué? Lo que tengo claro es que no quiero el apoyo de la extrema derecha. No me prestaría que votaran a favor".

Marcos Rodríguez se sumó a la esperanza de un horizonte propicio: "El consenso tiene que llegar". Y pidió "altura de miras y responsabilidad a los partidos para lograr una normalización constitucional". Volviendo al pasado, aquel Conceyu tuvo un papel esencial en la dignificación de la llingua, porque, como remarcó Solís, se puso en evidencia que hablar en asturiano "nun ye falar mal". La vergüenza se ha ido desvaneciendo, coincidió Fidalgo, y aunque haya aún quien la sienta, las nuevas generaciones ya no lo ven como "algo de paletos". Y como punto final, una exclamación colectiva: "¡Puxa Asturies!"