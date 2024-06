"Es una injusticia y una humillación", sostiene uno de los músicos de la OSPA calificados con un cero en su prueba para consolidar su plaza

"Es una injusticia y una humillación. Para mí esto es un insulto a mi persona, a mi familia... a mi hija. Alguien tiene que responsabilizarse y explicar qué está pasando".

El madrileño Pablo de la Carrera, primer violín de la Orquesta Sinfónica del Principado, formación en la que lleva tocando una década, no acaba de creerse que el jurado que valoró su prueba práctica en el proceso selectivo para consolidar su plaza en la OSPA (salían a consolidación tres plazas de la categoría de profesor instrumentista tutti violín) le haya puesto un cero sobre treinta puntos posibles.

Tampoco se lo creen otras tres compañeras (fueron cinco los aspirantes) a las que les pasó lo mismo. Dos de ellas "están con ansiedad, de baja, y me han pedido que las represente también", según indicó De la Carrera. "Fuimos al tribunal como si fuéramos al matadero", recalca un músico que ayer ponía rostro y voz -por momento emocionada- a la frustración y el cabreo.

El caso de los cuatro violinistas calificados con el 0 no es único; pocos días después, y de nuevo en el marco de la consolidación de plazas para rebajar el porcentaje de interinidades en la OSPA, otros seis músicos salieron con el mismo "cero" en la prueba práctica para cubrir una plaza de trompa coprincipal.

Con De la Carrera también exigieron ayer explicaciones de lo que está pasando y responsabilidades por el despropósito, Cristina Estaban, responsable de acción sindical del CSIF, y el diputado del PP José Luis Costillas.

Cristina Esteban hizo un relato de la historia previa a estas convocatorias. Según Esteban, ya hubo una primera irregularidad en el hecho de que "en el marco de las negociaciones para aplicar la ley de estabilización, de ámbito nacional, para reducir la temporalidad en nuestras administraciones, desde la OSPA se negó sistemáticamente que hubiera plazas que consolidar. Y eso pese a que es una orquesta que lleva 18 sin contratar a nadie y con un tercio de sus músicos interinos. Y, por supuesto, la OSPA es una orquesta sinfónica pública, con músicos que se pagan con dinero público y que, de hecho, se lleva la mitad del prespuesto de la Consejería de Cultura". Solo al final del proceso de negociación se pusieron algunas plazas sobre la mesa, para que pudieran entrar en ese proceso de búsqueda de titulares.

Profesionales que cobran la carrera profesional

Luego han llegado las pruebas con los ceros. "Pensé que había sido un error de transcripción. No podía creer que fuera otra cosa. Es el único proceso de estabilización en el Principado en el que ha ocurrido esto; no ha pasado nada semejante en ninguna otra categoría. Nadie que sea un músico en ejercicio puede tener un cero en una prueba práctica. Pero ha pasado en la OSPA donde es legendaria la arbitrariedad, la falta de criterio y los problemas", encadenó.

Esteban puso sobre la mesa una gran incongruencia: si esos músicos son tan malos, no deberían estar cobrando la carrera profesional, que solo se cobra si hay una evaluación positiva de su desempeño profesional. "El objetivo de todo este proceso era reducir la temporalidad al 8%; y desde luego, con el ambiente y conforme se están haciendo las pruebas, no se va a logarar. Desde la direccción de la OSPA se ha dicho que es que son muy exigentes: bien, como tiene que ser. Pero estas personas llevan tocando en vuestra formación desde hace años. Y les estais pagando la carrera profesional. Una cosa con otra no casa. Es un desmán y alguien tiene que responder".

Una orquesta "abandonada a su suerte"

Por su parte, el diputado del PP y portavoz de Cultura, José Luis Costillas, denunció hoy la pasividad del Principado y la Consejería de Cultura, que permite que la OSPA “languidezca” desde hace mucho tiempo por culpa de la gestión “negligente” que se está haciendo, y que ha dado lugar a la situación de “abandono y deterioro” actual.

“El Gobierno ha abandonado a su suerte a la OSPA limitándose a asignarle una cantidad de dinero en los presupuestos (6.662.620 euros este año) y despreocupándose absolutamente de todo cuanto en ella está sucediendo. Convirtiéndola en una orquesta más conocida por los escándalos en la gestión y sus procedimientos judiciales que por su actividad musical”, censuró Costillas en rueda de prensa realizada el

Parlamento.

“Cómo es posible que músicos que llevan años tocando en una orquesta saquen un cero, la misma puntuación que sacaría cualquier persona que no haya tocado un violón en su vida”, se preguntó con sorpresa el diputado del PP; para concluir que “todo parece indicar que este proceso ha tenido vicios ocultos de cara a evitar que se cubran con personal fijo las plazas de la orquesta”.

Costillas añadió además que la OSPA tiene más de diez plazas judicializadas; que en los últimos años solo se ha sacado una plaza fija; que en el caso de cuerda, de las diez primeras plazas, seis estánvacantes; y en el caso de percusión, nunca se han realizado audiciones para las bolsas.

Tanto Costillas como Esteban añadieron que mientras todo eso ocurre, "no se cumplen los objetivos de la Orquesta", con temporadas en las que ha desaparecido prácticamente la actividad nacional einternacional de la OSPA; con el número de abonados y de entradas vendidas para los conciertos descendiendo cada año o la reducción de su colaboración con la ópera de Oviedo, entre otras muchas deficiencias..

Por todo ello, el PP va a pedir explicaciones al Gobierno de Barbón en la Junta y la comparecencia tanto de la consejera de Cultura y la gerente de la OSPA, y además exigenal Gobierno de Barbón que convoque con carácter inmediato el Consejo Rector de la OSPA, para que se den también ahí se den las debidas explicaciones acerca de esta “penosa” situación.

Por parte de la gerencia de la OSPA, ayer se declinó hablar sobre el tema, aunque la pasada semana ya se había incidado que el proceso está incompleto y se había recomendado a los aspirantes que recurriesen las calificaciones. El director titular de la OSPA, Nuno Coelho, que forma parte del tribunal, igualmente indicó ayer que no iba a pronunciarse ya que "por el momento el proceso está abierto".

