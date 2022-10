El forofo del Sporting Senén Morán tenía claras sus intenciones: quería que los Reyes firmaran al menos una bandera de su equipo. "Al final, lo conseguí", dijo ilusionado mostrando el símbolo con la firma de la Reina Letizia. "Es muy maja y agradable; muy simpática; no pensé que fuera a ser tan fácil lograrlo", contó. Senén Morán llevaba más de una bandera, pero no fue posible volver a casa con todas firmadas. No logró al firma de Felipe VI ni tampoco de la Princesa Leonor. Por el campo donde se ofrecieron los discursos oficiales contó una y otra vez su hazaña ajeno a la intensa lluvia que por momentos deslució los actos: "La lluvia es lo de menos; esto es Asturias", opinó.