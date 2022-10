La vecina de Cadavedo Carmen Menéndez tiene 27 años y está embarazada de siete meses de su primer hijo. Ayer, participó en los actos de entrega del premio "Pueblo ejemplar" por ser miembro del grupo de montaña local. "La Reina me vio la barriga y me preguntó por el embarazo porque le parecía muy ‘jovencina’", contó. Doña Letizia le tocó la barriga, le pasó el brazo por la espalda y le recomendó no hacer ejercicio fuerte en su estado. "También me dio la enhorabuena, claro", apuntó sonriendo Carmen Menéndez. "Son todos muy cercanos y atentos; eso me sorprendió mucho", apuntó. La única pena de la embarazada fue que su marido no pudo asistir a tan señalado día por motivos laborales: "Cuando se lo cuente, flipa".