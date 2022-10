Es conocido que doña Letizia tiene especial predilección por los niños. Siempre que acude a los premios "Pueblo ejemplar" se para con algunos de los menores que aguardan la esperada visita real. En Cadavedo, lo hizo con la bebé Lara Pérez. Cogió a la pequeña brazos. La niña empezó a llorar "y me la devolvió pronto porque pensó que quería estar con su mamá", contó la madre de Lara, Cristina González.

Para plantar el tejo, cerca de la iglesia, esperaba un grupo de vecinos menores de Cadavedo, muchos vestidos de asturianos. Doña Letizia se dirigió a Samanta Méndez. "Me preguntó si me portaba bien en el cole", contó la niña. También atendió al comentario de una adolescente, Marta María Rodríguez, quien tiene lazos en Valdés y es alumna del colegio San Félix de Candes, un centro que la Reina visitó siendo Princesa de Asturias en 2009. "Le pregunté si se acordaba de aquella visita, me dijo que sí y le pregunté también si volvería y me respondió que sí. ¡A ver si lo cumple!", señaló la adolescente.