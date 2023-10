Meryl Streep, premio "Princesa de Asturias" de las Artes 2023, va a participar en unencuentro con el público en Oviedo en el que conversará con el actor malagueño Antonio Banderas sobre la profesión y su experiencia y trayectoria artística. El acto, que será presentado por Sandra Rotondo, miembro del jurado del Premio Princesa de Asturias de las Artes, incluirá una selección de preguntas que los asistentes podrán plantear a la intérprete americana.

El acto tendrá lugar el miércoles 18 de octubre, a las 19:30 horas, en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Oviedo.

No será el único acto que la intérprete tendrá con el público asturiano ya que la premiada también mantendrá un encuentro con una representación del profesorado y alumnado de 3.º y 4.º de ESO, Bachillerato y Formación Profesional, que ha participado en la actividad «Las decisiones de Meryl» del programa cultural para centros educativos del Principado de Asturias «Toma la palabra». Este acto se celebrará el miércoles 18 de octubre, a las 12:30 horas, en la Nave Almacén de la Fábrica de Armas de La Vega, en Oviedo.

Además, la actriz se reunirá con estudiantes de la Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD) del Principado de Asturias, que representarán escenas de teatro español en homenaje a la galardonada. Será el jueves 19 de octubre, a las 12:00 horas, en la sede de la ESAD, en Gijón.

La Fundación ha organizado además otros actos vinculados a la figura de Meryl Streep en distintos emplazamientos.

De hecho, con ella se inicia casi la Semana de los Premios ya que en Porrúa (Llanes) se celebrará la intervención musical "¡Donna and the Dynamos en directo!", en honor al papel que Meryl Streep interpretó en Mamma mia!. Esta actividad tendrá lugar el martes, 10 de octubre, a las 19:45 horas en la bolera del pueblo. Y ese mismo día a las 20:30 en la Sala del Centro Cultural Llacín de Porrúa se proyectará la película Mamma mia!.

Cine en la Fábrica de Armas de La Vega

La Fábrica de Armas de La Vega, en Oviedo, acogerá un ciclo de cine con una selección de películas de la actriz y allí se instalarán también los «Espacios Meryl Streep», creados en recuerdo a una parte de su destacada filmografía. Las proyecciones tendrán lugar entre el 12 y el 19 de octubre y las instalaciones permanentes podrán visitarse desde el jueves 12 hasta el viernes 20 de octubre.

Para rendir homenaje a la premiada se impartirán unas clases magistrales que abarcarán diferentes aspectos del mundo de la interpretación: "You are the Dancing Queen", "Trazando el personaje" y "Luces, cámara, acción".

"You are the Dancing Queen" será una clase enfocada al aprendizaje de la coreografía inspirada en la canción Dancing Queen y se podrá asistir el jueves 12 de octubre. Para esta actividad habrá varios pases, a las 10:00, las 11:00 y las 12:00 horas.

"Trazando el personaje" se enfocará en el ámbito de la caracterización y estará conducido por la maquilladora Aida Carballo, el sábado 14 de octubre a las 10:00, las 11:00 y las 12:00 horas.

"Luces, cámara, acción" consistirá en una clase de interpretación impartida por Carmen Sandoval Rodríguez, actriz y profesora en la Escuela de Arte Dramático de Asturias, que tendrá lugar el domingo 15 de octubre a las 10:00, 11:00 y 12:00 horas.

Respecto al resto de actividades, el Concierto "¡Donna and the Dynamos en directo!" se repetirá en Oviedo en La Vega el viernes 13 de octubre a las 22:00 horas y el sábado 14 de octubre a las 13:30 horas.

Tampoco se va a dejar de hacer un guiño a otra de las grandes películas de la amerciana, "Memorias de África". En torno a este film se ha montado en La Vega el proyecto "Historias alrededor del fuego. Narración oral", que hace honor a Karen Blixen, la protagonista de "Memorias de África", que era una gran contadora de historias. "En este evento se quiere recuperar ese sencillo rito humano de la narración de viva voz con los escritores Jacobo Bergareche, Laura Fernández, Juan Tallón y Silvia Hidalgo. Este acto será el viernes 13 a las 19:30 y el sábado 14 a las 21:00 horas.

"Historias alrededor del fuego. Cuentacuentos de Las mil y una noches" tiene otra versión. El narrador Héctor Urién contará a un público familiar cuentos de "Las mil y una noches", libro

de referencia para Karen blixen, el personaje al que Meryl Streep da vida de forma inolvidable en Memorias de África. La edad recomendada es a partir de 6 años. Este cuentacuentos tendrá varios pases el jueves 12 de octubre y el sábado 14 a las 11:00, 12:00 y 13:00 horas.

En "Historias alrededor del fuego. Cuentacuentos africanos", La narradora Ana Griott contará cuentos populares de la tradición africana a un público familiar. Esta actividad se hará el domingo 15 y dispondrá de varios pases a las 11:00, 12:00 y 13:00 horas.

Además, los días 12 octubre y el sábado 14 de octubre tendrá lugar "Al pie de las colinas de Ngong", una charla divulgativa y degustación de café de Kenia. Ambos días habrá varios pases a las 17:00 y 17:30 horas.

El domingo 15 de octubre se celebrará el concierto "Kramer in the park", en el que el grupo asturiano Forma Antiqva, dirigido por Aarón Zapico, interpretará una serie de piezas musicales que aparecen en "Kramer contra Kramer", película por la que Meryl Streep ganó el Oscar a la mejor interpretación. Este concierto tendrá varios pases, uno a las 12:00 y otro a las 13:30 horas.

Semana de los Premios

Todas estas actividades forman parte de la «Semana de los Premios», un programa cultural diseñado por la Fundación que incluye la participación de los galardonados con los Premios "Princesa de Asturias" en distintos actos los días previos a la ceremonia de entrega en el Teatro Campoamor.