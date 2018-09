El Sporting B, el menos goleado junto al Athletic

El Sporting B se quitó un gran peso de encima tras consumar su primer triunfo liguero de la temporada transcurridas cuatro jornadas. Fue en Las Gaunas, donde precisamente la campaña pasada obtuvo la primera victoria en su historia en este emblemático estadio. El pasado domingo repitió fortuna con los goles de Santamaría y Bogdan (0-2). Y lo necesitaba con creces el equipo de José Alberto López. No tanto por la necesidad de puntuar a estas alturas de la temporada, que también, sino para quitarse de encima la losa de alzarse con su primer triunfo en Liga.

Las dudas sobre el juego de los rojiblancos comenzaban a hacer mella a su alrededor dada su escasa creación ofensiva. A pesar de que tanto la plantilla como el cuerpo técnico mostraban su tranquilidad al recordar que "es un equipo en construcción", el triunfo frente al Logroñés supuso un soplo de aire fresco, una dosis de aliento para el futuro inmediato.

No es la primera vez que al Sporting B le cuesta abrir su casillero de triunfos, lo cual no supone un sinónimo de finalizar en la zona baja de la clasificación. Tampoco en la alta. El primer triunfo de la temporada 2014-15, con Tomás Hervás en el banquillo, el filial sportinguista no logró sus primeros tres puntos de una tacada hasta la novena jornada de la competición. A pesar de ello, finalizó la Liga en undécima posición, sumando 50 puntos. Dos campañas antes logró su primera victoria en la quinta jornada, frente al Marino canario, finalizando el equipo de Abelardo en decimotercera posición.

Uno de los casos más llamativos sucedió en la campaña 2011-12, en la que el Sporting B solo sumó una victoria (en la jornada sexta) durante los primeros dieciséis partidos ligueros. A pesar de este bagaje, el Sporting B de Manolo Sánchez Murias remontó en la segunda vuelta finalizando décimo y abriendo las puertas del técnico hacia el primer equipo en la siguiente campaña.

Una décima posición que repite en la actualidad, con cinco puntos en su casillero particular y con un balance a favor en el aspecto defensivo al encajar solo dos goles. El equipo de José Alberto López es el conjunto menos goleado del grupo junto al Athletic B, que marcha como líder. Los rojiblancos sí han demostrado ser sólidos en esta faceta, concediendo poco a sus rivales. Es el camino para asentar el nuevo proyecto de José Alberto López que espera tener un punto y a parte después de Las Gaunas.