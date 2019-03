Cristian Salvador dosifica para llegar a Córdoba

La baja de Babin y la duda de Peybernes lleva a extremar precauciones. Cristian Salvador, que arrastra desde hace días una sobrecarga, hizo ayer solo parte del entrenamiento. El cuerpo técnico y los servicios médicos dosifican al zamorano para que pueda estar en perfectas condiciones en Córdoba. En principio, para que ocupe el centro de la zaga junto a Álex Pérez. La evolución de Peybernes, también con problemas musculares, es más lenta de lo previsto, por lo que su continuidad en el once se complica. Djurdjevic también se retiró antes de tiempo y Aitor García continúa al margen. Estos dos últimos, en la línea e Cristian Salvador, con el objetivo de prevenir cualquier contratiempo.

"Todo depende de lo que está en nuestra mano: conseguir tres puntos cada domingo". Álex Pérez no quiere salirse del discurso del "partido a partido" marcado por el vestuario de un Sporting escarmentado con los altibajos de la presente temporada. Sin embargo, el madrileño admite que si el equipo quiere meterse en puestos de promoción, el camino no es otro que el vivido la pasada campaña. "Debemos hacer algo parecido", asume respecto a la racha de ocho victorias consecutivas que, a estas alturas del campeonato, enlazó el por entonces conjunto dirigido por Rubén Baraja. Fue la clave de que los gijoneses acabaran cuartos. "Ya no estamos para despistes ni para cometer errores", sentencia el central madrileño.

"Siempre es importante conseguir una buena racha porque es lo que te hace estar al final arriba", señala Álex Pérez, motivado para sumar la tercera victoria consecutiva este domingo, en la visita al Córdoba. "Ellos se están jugando mucho y va a ser complicado. El año pasado ya nos lo hicieron pasar mal. Tenemos que estar fuertes", destaca sobre el duelo ante el colista en el Nuevo Arcángel. El madrileño está a la espera de conocer qué central le acompañará en el eje de la zaga. "Lo mejor es que haya competencia. Bienvenida sea", apunta para mostrar su deseo de que la enfermería se vacíe cuanto antes.

Ensayo en El Molinón

El Sporting se entrena esta tarde, a partir de las 16.30 horas, en El Molinón. El equipo se ejercitará, a puertas abiertas, con vistas a continuar su preparación del encuentro ante el Córdoba, el domingo, a las 16.00 horas.