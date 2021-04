Diego Mariño aseguró esta mañana en rueda de prensa que "el vestuario está con una ilusión máxima para conseguir un premio a esta buena temporada", remarcando que "tenemos que seguir, pensar en el Tenerife y no darle más vueltas a la derrota frente al Mirandés.

¿Cómo está el ánimo en el vestuario? Con una ilusión máxima en estos últimos partidos que quedan para conseguir un premio más a esta buena temporada que estamos haciendo, luchando por el objetivo que el 95% de la gente hubiera firmado antes de empezar la temporada.

Mensaje vestuario. El mensaje es seguir, pensar en el Tenerife y no darle más vueltas. Nos dio rabia por la buena dinámica en la que veníamos. Era una oportunidad muy buena, sobre todo en El Molinón, que es donde más confianza tenemos. Pero en algún momento teníamos que perder. No queda otra que seguir, estamos haciendo una buena temporada y después de todo lo que estamos logrando no podemos pararnos a pensar que hemos perdido un partido. Solo tenemos ganas de que llegue el partido frente al Tenerife, otra oportunidad para seguir haciéndolo bien y demostrar que todo lo que estamos consiguiendo no es casualidad y mantener la distancia con los equipos fuera del play-off.

Segundo gol del Mirandés. Se la pedí a Marc, pero no me escuchó. Es algo que puede pasar en el fútbol. Tenía un jugador cerca y quiso despejar. Tuvieron fortuna porque el balón le cayó al atacante, cogiéndonos a todos fuera de sitio.

Exceso de confianza ante el Mirandés. Lo que se dice fuera del vestuario no nos influye. Nosotros lo afrontamos de la misma manera que todos los partidos, pensando que iba a ser muy duro. Donde más bajas tenían era en defensa, pero del centro del campo para adelante tenían a todos los titulares. Nosotros lo preparamos como todos los partidos y con más ilusión si cabe por haber continuado esa racha de partidos invictos consecutivos y en El Molinón. No estuvimos a nuestro mejor nivel, no hicimos nuestro mejor partido, pero tampoco tan malo como para perder, lo más justo hubiera sido un empate.

Ascenso. Lo veo igual de cerca que hace un mes y medio. Estamos en el camino de, por lo menos, poder lucharlo. Luego podrá ser o no. Un play-off es una lotería. Pero la ilusión la tenemos. Estamos en una posición buena y queremos mantenerla y materializar la presencia en la promoción cuanto antes. Estamos en buena dinámica, pero si miramos más allá del Tenerife nos equivocaremos.

Más partidos imbatido que Cuéllar. Es un orgullo. Es un dato para tener más ganas aún de trabajar, seguir haciéndolo bien y ayudar al equipo. Con ganas de seguir haciendo crecer ese dato, porque dice que estamos haciendo bien las cosas. Ojalá poder hacer crecer ese número.

Zamora. No pienso en los trofeos individuales. Ese trofeo es el reflejo de todo el equipo. Si no tienes ayuda, es inviable. Es un dato de equipo, de que hacemos bien las cosas. Es algo en lo que creemos muchísimo: siendo muy fuertes en defensa vamos a tener muchas opciones de ganar los partidos. Pone en valor el trabajo de todo el equipo. Tenemos una de las mejores defensas de la categoría, y la implicación de todos, desde los delanteros, es brutal. Tenemos que seguir reforzando eso, porque se está viendo que cuando mantenemos la portería a cero, trabajamos y conseguimos ser un equipo fuerte y sólido, o conseguimos ganar o nos quedamos cerca de la victoria. Tiene que reforzarnos.

Duelos directos contra los de arriba. Nos da confianza para saber que si hacemos las cosas bien y competimos como hemos hecho contra ellos, vamos a estar muy cerca de conseguir victorias. Pero eso tenemos que hacerlo contra todos. Si no estamos al 100%, no lo podemos ganar a nadie, cualquier equipo nos puede ganar y somos más renovables. Mirando a un posible play-off, tendremos que jugar a esa intensidad o incluso más. Eso somos nosotros, es nuestra identidad, y tenemos que serlo siempre: tenemos que jugar cada partido como si fuera el último.

Victorias necesarias para el play-off. Si ganamos 7 partidos, lo tenemos asegurado. Eso dicen las matemáticas. No sé cuantos puntos harán falta, creo que 7 victorias no, pero con los números en la mano es lo que nos asegura el play-off. Este año se están haciendo muchísimos puntos. Comparado con otros años podríamos estar metidos en ascenso directo