"Quiero comunicaros en primera persona una decisión que ha sido muy difícil de tomar: no voy a continuar en el Sporting". Javi Fuego emitió un comunicado esta tarde para informar de que no seguirá en el Sporting. La decisión, adelantada por LA NUEVA ESPAÑA esta tarde en su edición digital, surge después de que el futbolista no contara con una oferta de renovación por parte del club y tras meses de fricciones con Javi Rico, director deportivo del Sporting. "Estoy muy orgulloso de haber vuelto a defender el escudo del equipo de mi corazón y que mis hijos hayan podido verme jugar con la rojiblanca", subrayó el poleso.

Javi Fuego se despide Sporting tras una segunda etapa en el club en la que no ha podido alcancar su sueño: ascender a Primera en el equipo de su vida. A sus 37 años y toda una carrera llena de éxitos, Javi explica que va a tomarse un tiempo para reflexionar sobre su futuro. En esta temporada, el poleso acumuló 2830 minutos en 38 encuentros, 32 de ellos como titular, siendo un fijo para David Gallego.

Ésta es la carta de despedida de Javi Fuego:

"Hola a todos:

Quiero comunicaros en primera persona una decisión que ha sido muy difícil de tomar: no voy a continuar en el Sporting. Después de la decepción de no poder pelear por el ascenso considero que es el momento de tomarme un periodo de reflexión para decidir mi futuro.

Digo adiós con tristeza porque todos habíamos imaginado otro final de Liga pero lo hago con la conciencia tranquila de haber ayudado al equipo desde todas las situaciones que me ha tocado vivir en mis dos etapas. He puesto todo mi esfuerzo, experiencia, entrega y compromiso. Con la misma pasión que aquel primer día de 2002 en Leganés.

Quiero dar las gracias por el trato y cariño diario recibido a todas las personas que componen el club, en especial a utilleros, fisios, cuerpo médico y sobre todo a la afición y a mis compañeros.

Estoy muy orgulloso de haber vuelto a defender el escudo del equipo de mi corazón y que mis hijos hayan podido verme jugar con la rojiblanca.

Me hubiese gustado haber disfrutado en el césped junto toda la afición en El Molinón, aunque al menos pude ver a algunos de vosotros en las gradas en el último partido. Deseo que pronto recuperemos la normalidad ya que estoy seguro que con vuestro apoyo el club volverá al lugar que se merece. En esa grada volveréis a verme: desde hoy paso a ser un aficionado más.

¡Puxa Sporting!"