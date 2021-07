Así está siendo la pretemporada del Sporting: Con el tiempo a favor

Así lo refrenda el entrenador rojiblanco, David Gallego. “Es importante repetir con la mayoría de jugadores, que nos conocen, porque tenemos muchas cosas avanzadas en cuanto a dinámica de entrenamientos, valores y modelo”, aseguró la semana pasada en rueda de prensa. “Ya se ve en los entrenamientos, que son mucho más ricos y dinámicos; ganamos tiempo y es una gran ventaja”, confirmó. Así, desde el primer día, Gallego y su equipo han podido trabajar conceptos avanzados, quemando etapas en la preparación de la temporada. También con los nuevos fichajes, que con su llegada temprana están pudiendo asimilar lo que el cuerpo técnico quiere de ellos de cara al inicio de la competición.

El pasado año, sin ir más lejos, las incorporaciones llegaron con la temporada liguera ya comenzada, lo que supuso que tuvieran que adaptarse al sistema y al modelo implantado por Gallego a contrarreloj. Respecto a la llegada de nuevas incorporaciones, Gallego remarca que “estamos preparados para incorporarlos más adelante y que se metan rápido en dinámica”.

Así lo explicó también Bogdan tras el encuentro del pasado domingo. “Mantener el bloque y trabajar juntos desde la temporada pasada hace todo mucho más ameno”, explicó el lateral, asegurando que únicamente han de centrarse en “mejorar conceptos y detalles”. Con todo, Rico buscará cerrar cuanto antes la plantilla, reforzando la parcela ofensiva, para que los nuevos fichajes rojiblancos puedan trabajar, a la mayor brevedad posible, a las órdenes de Gallego.

El Alavés no descarta quedarse con el “Puma”

El Alavés no descarta la continuidad de José Luis “Puma” Rodríguez de cara a la próxima temporada. El conjunto babazorro, al que pertenece el extremo panameño, aseguró por medio de su director deportivo, Sergio Fernández, que “se están barajando todos los escenarios”. Así, no cierra la puerta a que pueda seguir en el conjunto vitoriano ni a que pueda salir a préstamo. “No hay todavía una decisión definitiva”, explicitó. Respecto al jugador, Fernández valoró que “es un jugador que va en una trayectoria creciente y su nivel de rendimiento cada año mejora más”. Según informaron fuentes conocedoras de la negociación, durante el fin de semana apenas ha habido avances en las conversaciones entre las partes para su llegada a Gijón como cedido, convirtiéndose así en el cuarto refuerzo rojiblanco. La opción del Sporting es una de las que más gusta al jugador y a su entorno, pero aún no está completamente cerrada y cuenta con otras opciones sobre la mesa. No obstante, todo parece indicar que su futuro la próxima campaña estará en Gijón.