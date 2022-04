Meré y Fidalgo apuestan al rojiblanco en México: “Vamos con el Sporting”

Fueron juntos al Oviedo en benjamines, se marcharon al Sporting en su segundo año de infantil y, tras dividir sus caminos, ahora han vuelto a reencontrarse en México. Jorge Meré y Álvaro Fidalgo vivirán el derbi a más de 8.000 kilómetros de distancia como dos de las figuras del América, histórico del fútbol azteca. “Nos juntaremos en casa para verlo por televisión”, comentan. Falta por decidir si en la de Jorge o en la de Álvaro, separadas por pocos metros en un barrio del sur de Ciudad de México. “Vamos con el Sporting”, afirman en su conversación con LA NUEVA ESPAÑA. De Meré se esperaba. Fidalgo, se moja.

“¿Cómo va todo por ahí?”, se escucha. Acaba el entrenamiento en la ciudad deportiva de Coapa, “el nido águila”. Al otro lado del teléfono, el rostro sonriente de “Jorgín” y “Alvarín”, como se llaman entre ellos. Reconocen estar atentos a todo lo que se habla en torno al derbi. “Vivimos centrados en el América, en dar lo mejor a un club tan grande como éste, pero da envidia sana la oportunidad de estar ahí, de jugar un derbi”, comentan. Este sábado ellos tendrán un compromiso doble. Quizá doble festejo. “Teníamos previsto acudir al Centro Asturiano de Ciudad de México con motivo del derbi, pero esta semana es el cumpleaños de la novia de Álvaro y el mío, justo el sábado nos dan descanso y aprovecharemos para celebrarlo”, detallan. El mejor regalo, ver ganar al Sporting.

“Agradezco mucho al Oviedo los años de formación, no tengo nada en contra del club porque siempre se portaron muy bien conmigo, pero soy del Sporting. No me pierdo un partido de ellos. Es el equipo que más veo fuera de la Liga Mexicana. Con todo el respeto, voy con el Sporting”, explica Álvaro Fidalgo entre la sonrisa de su compañero. “Comparto sus palabras. Tengo muchos amigos en Oviedo y en Gijón, pero el Sporting es el club que me ha permitido llegar a donde estoy ahora. Quiero que ganen, sobre todo, por la afición. Se merecen ver un buen partido”, afirma Meré.

Álvaro, nieto del exjugador del Oviedo y del Langreo Rafael Fidalgo, completó su formación en el Madrid, llegando a debutar con el primer equipo de la mano de Solari, su actual entrenador en el América. Él llegó el pasado verano. Meré le siguió en enero. “Estamos jugando grandísimos partidos aquí, en un ambiente que no se puede imaginar. El equipo va a ir a más”, detallan. Si Meré salió traspasado del Sporting al Colonia alemán en 2017, su compañero pudo volver dos años después. “En 2019 comuniqué al Madrid que quería volver al Sporting. Creía que tenía que dar el paso, lo intenté, pero el club no me dejó salir”, comenta Fidalgo. El regreso tendrá que esperar.

“Creo que va a ser un 2-1. Marcarán Djuka y Pedro Díaz, y por el Oviedo, Bastón”, comenta Meré. “Iba a decir el mismo resultado, pero apunte un 3-2. Doblete de Djuka y otro de Fran Villalba. Del Oviedo, Bastón y Borjita (Borja Sánchez)”, señala Fidalgo. Los dos tienen claro que el partido pasará por algunos de esos nombres propios. “Djuka, Bastón, Villalba o Borja Sánchez son los futbolistas a vigilar. Ellos solos pueden decidir. Si están finos, habrá buen juego”, aseguran antes de que Álvaro descubra que “también tengo especial debilidad por Pech (Pedro Díaz)”. La despedida se produce con un último deseo de los jugadores del América: “Que sea una fiesta para el fútbol asturiano y, sobre todo, que disfrutemos del fútbol”.