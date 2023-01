Abelardo, tras el empate ante el Levante: "El punto es bueno. Hubiera firmado antes esta semana"

Abelardo, el técnico del Sporting se mostró satisfecho por el empate contra el Levante, al que calificó como "un gran equipo" y valoró los cambios de Djuka por Milo, la posible salida de Mariño, la Copa y la escasez de victorias.

Sensaciones tras otro empate en un partido "diferente". "Me marcho pensado que es un punto bueno viendo como se puso el partido en el primer tiempo. Corregimos varios detalles en el descanso. El esfuerzo que hicimos es importante porque venimos de Copa que fue muy exigente. Ellos hicieron más cambios que nosotros porque tiene una plantilla de Primera. Creo que el Levante es un candidato al ascenso directo así que el punto es bueno. Me voy contento porque nos repusimos a un primer tiempo desacertado pero más por merito del Levante. Ha siod una buena semana, que habría firmado desde el principio".

Las victorias no terminan de llegar. "El empate está bien porque los dos equipos pudimos ganar. Ellos tuvieron ocasiones claras en el segundo tiempo y nosotros alguna ocasión de Milo. El empate está bien. No sé si ellos son los mejores de la categoría, pero está claro que son unos de los mejores. Son 16 partidos sin perder. Son un equipazo. Nosotros venimos de un esfuerzo importante del miércoles. Los jugadores estuvieron fantásticos. Entró gente del b, que estuvo fenomenal. Insisto, me voy contento".

Línea de cinco en defensa. ¿Nuevo sistema habitual?. "Depende del rival y como se plantee el partido. Lo importante es tener varios sistemas. Tenemos jugadores para ello, pero depende del partido. No sé si es un sistema que se quedará o no. Dependerá de lo que vea. Los jugadores lo han asimilado bien y defendimos mejor que otros partidos y también atacamos mejor. Es algo que valoraremos en el cuerpo técnico, pero siempre pensando en el rival". pero hay que valorarlo entre el cuerpo tecnico pensando en el rival.

Uno de 11. "Sí, es un partido ganado de los 11 últimos. Pero están las victoria ante el Numancia y el Rayo, que también son importantes aunque sea en la Copa. Ahora vienen tres partidos de nuestra liga. Dos en casa. Soy ambicioso, pero el punto lo hubiera firmado más después del esfuerzo del miércoles".

La posible llegada del delantero chileno Jeraldino. "Si viene un jugador que mejora lo que hay bienvenido sea. Pero es cosa de la secretaria técnica. Ellos valoran si aporta o no"-

Penalti de Djuka. "No lo he vuelto a ver". Hay una revisión del VAR que lo habrá visto. En el campo no te sabría decir. El arbitro lo ve y no hay nada que objetar".

Balance de la primera mitad y la segunda y la influencia de Milo en el cambio con Djuka. "No creo que la mejora del segundo tiempo sea porque Milo estuvo mejor y Djuka peor. Fue una cuestión colectiva. Cerramos líneas de pase cosa que no hicimos en el primer tiempo. No es cosa de Milo o de Djuka. Con Djuka no fui contento en el primer tiempo. No le cambio por el penalti. "Hubo cosas que pedí y que no hizo y para eso hay otros compañeros que entran y lo hacen bien. Si Milo no fue titular fue por una cuestión física. No estaba para noventa minutos".

La Liga del Sporting. "Con nuestra liga me refiero a que el Levante está por delante por futbolistas y por presupuesto, no por desprestigiar al Sporting".

Cristo y Campuzano. "No entro en debates. Me pagan porque el Sporting compita. Campu sale de una lesión y es lo de siempre. Si juega Campu o Cristo hay que sacar a Milo. ¿No estamos tan contentos con él? Los que juegan están mejor".

La posible salida de Mariño al Almería en enero. "Me acabo de enterar ahora. No tengo ni idea. No estoy enterado. El club no me ha dicho nada. No lo sé".

Cristo y su posible salida. "Es una cosa que tienes preguntar al club o al jugador. No se me ha planteado esa posibilidad. Aquí es donde Cristo mas ha jugado y mejores números ha tenido. No sé si el quiere cambiar de aires o es el club. No es valoración mía. No tengo ni idea. Por mí, que se quede.

Sorteo de Copa y las preferencias del míster. No me lo planteo, el que toque. Todos son buenos. Ojalá el Madrid o el Barcelona, por la gente pero todos los equipos son buenos, porque viene uno de primera y va a ser mejor que nosotros. Nosotros, al Racing y al Zaragoza. Hay que valorar nuestra liga. El primero ilusionado con la copa soy yo, pero bienvenido el que toque. Me da un poco igual".

Por su parte, el entrenador del Levante, Javier Calleja, se mostró insatisfecho por el empate.

Sensaciones tras el empate en un partido que "tuvieron controlado". "Me voy con rabia porque hicimos todo para ganar en un campo que es muy complicado. Tuvimos ocasiones claras y el trabajo que hemos hecho es bueno. Tenemos que mejorar en el área rival. Hay que seguir proponiendo, pero teniendo más acierto".

Su visión del Sporting. "Es un equipo competitivo, con un gran entrenador que trabaja muy bien su forma de ver el futbol. El Sporting ha buscado una variante con defensa de cinco que le otro día (por el partido contra el Rayo) le funcionó. Nosotros mostramos personalidad. No nos arrugamos. A mis jugadores les dije que esta era una de las salidas mas difíciles que tenemos. Creo que es merito nuestro más que demerito del Sporting el partido. Si esto fuera boxeo, creo que a los puntos habríamos ganado. Espero que al Sporting, al que le tengo mucho cariño, le vaya bien".

El penalti de Djuka. "Creo que hay contacto, puede ser involuntario. No creo que haya voluntad de hacer daño, pero es dentro del área y para mí es penalti".

Superioridad del Levante junto a Las Palmas y el Eibar. "Creo que los dos equipos que citas son dos grandes equipos, que no bajan y que pelean por ascender. "Pero no descarto a los que vienen por abajo porque compiten bien. Estamos en línea ascendente, pero esto es largo y el que se confié es el que cae. No hay que dejarse llevar por la euforia. No estamos entre los dos primeros, que es nuestro objetivo".