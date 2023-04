El Llano 2000 rompe relaciones con el Sporting al alegar impagos por Rosas

Nuevas diferencias entre Sporting y Llano 2000 con el convenio de la Asociación de Fútbol Base de Gijón como telón de fondo. El presidente del Llano 2000, Marcelino Álvarez, ha decidido romper, de forma unilateral y tras la aprobación de la junta directiva, las relaciones institucionales con el club rojiblanco. Álvarez alega impagos por los derechos formativos de Guille Rosas en el marco de los acuerdos del mencionado convenio correspondientes al pasado año. Se trata de unas cantidades pactadas con antelación entre el Sporting y los clubes en los que se formó el lateral, que, cumplidos ciertos objetivos, la entidad se comprometió a abonar. La cifra que reclama el Llano rondaría los 1.700 euros.

La versión del Sporting apunta que el Llano 2000 se desvinculó del convenio en junio y que las diferencias entre las entidades se habían iniciado ya con la anterior propiedad. El Llano 2000 sostiene que la compensación por los derechos formativos de Guille Rosas le corresponden independientemente de haberse salido del convenio, decisión que fue confirmada, explican fuentes del Llano, en octubre y no en junio. El Llano 2000 insiste en que esa cuantía corresponde a un ejercicio, el último, donde ellos sí formaron parte del convenio. El Sporting tenía previsto liquidar la deuda correspondiente al último ejercicio del convenio. El Sporting, por lo tanto, no tiene previsto pagarle ni un solo euro por Guille Rosas. El club rojiblanco tiene la información de que el Llano 2000 intentó hacer otro convenio con el Villarreal el pasado verano. El Llano 2000 confirmó en octubre, en la asamblea del fútbol base, su salida del convenio con el Sporting.

«Una cosa es que no estemos dentro del convenio y otra que cada uno cumpla con sus compromisos», subraya Marcelino Álvarez, que incide en que «como institución, no estamos dispuestos a que se rían de nosotros». «Solo pedíamos lo que nos correspondía», indica el mandatario del Llano 2000, que lamenta más el gesto de no abonar los pagos que la cantidad económica en sí. «No voy a morir por 1.700 euros», dice Álvarez, que no descarta llegar al fondo del asunto. «Tenemos las de ganar», remarca el dirigente, muy molesto con el_Sporting

Otro de los que han tenido problemas en el cobro por los derechos de formación de Rosas tras la firma de un contrato profesional es José María Fernández de Brito, fundador del Xeitosa, que censura las formas que rodean actualmente al fútbol base. «Hablo del pasado con nostalgia y del presente con preocupación», advierte. Brito, que no sabe a ciencia cierta qué cantidad le correspondería, indicó que el Sporting y el Oviedo «tienen que ceder». En cuanto a la decisión unilateral del Llano 2000, asegura que, si las cosas permanecen así, no será un caso aislado. «Hoy es el Llano y mañana será otro», proclama Brito.