Víctor Campuzano se encogía de hombros. No se podía creer su mala suerte. Es su segundo gol anulado de la temporada, el anterior fue ante el Zaragoza y también se lo quita el VAR. «¿Por qué? preguntaba a Quintero González. «Fuera de juego», responde con mucha prudencia el árbitro. El Molinón se muere de rabia. Aficionados del Sporting de Gijón cogen sus móviles y preguntan a quienes lo están siguiendo desde casa o el bar por televisión cuál es la infracción que se supone que están revisando en Las Rozas. Prieto Iglesias tarda unos cinco minutos en tomar una decisión. El palco es un clamor. David Guerra está muy serio, afectado. Salomon Behar es el último en dejar el campo, con cara de circunstancias y va a la sala de prensa para seguir la rueda de prensa de MAR. No se lo puede creer.

La acción es comentadísima, especialmente en Twitter, donde se hace viral. En redes sociales, crece la indignación. La acción se añade a otro fuera de juego muy polémico anulado a la Ponferradina por el VAR el sábado. Circulan por Whatsapp vídeos con la acción. Nadie se aclara. También circula la imagen congelada con el supuesto fuera de juego.

Las claves de la polémica

1) Jordan abre a Rivera y este se la pasa a Campuzano, que marca gol. El delantero celebra. El Molinón, también. Inicialmente el colegiado da validez al gol.

2) Pero el gol no sube al marcador. ¿Por qué? El colegiado (Quintero González) dice que el VAR está revisado un fuera de juego previo. Comienza la revisión, que dura más de cinco minutos. Hay confusión. Algunos miembros del staff creen que lo que está revisando no es la acción del gol, sino que se revisa el VAR porque siempre sucede al término de cada partido. Unos están nerviosos. Otros eufóricos.

3) Quintero González pita fuera de juego. Al no ser interpretable, no acude al monitor. La acción que señalan no es la del gol, sino una que sucede casi un minuto antes: pita fuera de juego por una acción previa donde Aitor tiene un pie ligeramente adelantado. Como la pelota no sale en ese tiempo, la acción se revisa.

4) En el club rojibanco se mezcla la sorpresa con la indignación. Ramírez baja a sala de prensa sin saber qué ha pitado. Tampco Luis García Plaza lo tiene claro. El técnico rojiblanco desvela que varios miembros del Alavés creen que el gol es legal