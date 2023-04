“El césped estaba muy alto y muy seco”. Luis García Plaza, entrenador del Alavés, se refirió en dos ocasiones al estado del verde de El Molinón lamentando que pudo influir en el devenir del partido ante el Sporting. El entrenador del conjunto babazorro incluso señaló que “era muy difícil jugar” para después concretar que “creo que le ha perjudicado incluso más al Sporting”. Su opinión fue respondida por Miguel Ángel Ramírez, técnico de los gijoneses, minutos después. El canario rebatió ambos argumentos.

“Seco estaba por el calor que hacía”, comentó Ramírez, que además concretó que se solicitó regar previamente para atajar el efecto de la temperatura en la soleada tarde de domingo en Gijón. En cuanto a la altura, ahí el entrenador del Sporting fue mucho más tajante. “La altura del césped de este campo está ahora en perfectas condiciones. No podía decir lo mismo cuando llegué”, deslizó el preparador de los gijoneses.

Felicitaciones

El pique por el césped no pareció que ambos entrenadores hubieran vivido algún tipo de situación tensa durante el partido. Al contrario. Luis García Plaza incluso felicitó al entrenador del Sporting por el nivel que está mostrando el conjunto rojiblanco desde su llegada. Halago al que también contestó Ramírez. “Los compañeros que me estoy encontrando me están reforzando mucho. No solo entrenadores, también directores deportivos. El Alavés fue además mi casa durante unos meses”, explicó Ramírez, recordando su paso por la cantera vitoriana.