El Sporting de Gijón continúa apretando a Víctor Campuzano para que se busque un destino, y esta tarde, en el encuentro amistoso en el Suárez Puerta, ante el Avilés, dejó al delantero catalán sin estar entre los convocados. El punta seguirá el partido sin vestirse de corto desde la grada del campo avilesino junto a los futbolistas con problemas musculares. El delantero criado en la cantera del Espanyol fue el único jugador con ficha profesional que no está incluido en encuentro de preparación, más allá de los futbolistas lesionados (Jonathan Varane y Gio Zarfino). Campuzano no tiene ningún problema físico. Está "ok" para competir.

Está a disposición del entrenador. Miguel Ángel Ramírez sí incluyó para el encuentro amistoso en Avilés a los jugadores del filial al delantero Álex Oyón y al centrocampista Tomás Valentín, que no estaban entrando en la dinámica del primer equipo en este momento de la pretemporada. También al punta mexicano Esteban Lozano, que, en principio, comenzará el curso jugando con el Sporting Atlético. Está por ver cuál es la decisión del club de cara al nuevo amistoso que los rojiblancos disputan esta tarde (20 horas) en León ante la Cultural. Al jugador nadie le ha comunicado que no tendría minutos en pretemporada. Campuzano se queda en estos momentos como el único descarte claro del club rojiblanco en este mercado. Cali Izquierdoz y Christian Rivera , quienes también habían comenzado el verano en una posición similar, en rampa de salida, apuntan en estos momentos a seguir en club gijonés después de mostrar los dos las mismas reticencias a buscar una salida del equipo. Luego mandará el mercado, claro. Campuzano, que tiene contrato en la entidad hasta 2025, muy apreciado por sus compañeros, mantiene su deseo de continuar en el club rojiblanco, feliz en la ciudad y arraigado a la entidad. El club rojiblanco, mientras, sigue firme en decisión de darle una salida. El área deportiva, por su parte, continúa trabajando en el fichaje de un «9» para cumplir las demandas de Miguel Ángel Ramírez. Gerardo García, director de gestión deportiva, tiene un ojo puesto en el mercado internacional. La idea del responsable de la confección de la plantilla es la de contratar a un «9» en este mes de agosto que reúna unas condiciones distintas a Djurdjevic y Jeraldino. Otero también es valorado a nivel interno para el puesto de delantero. Ramírez, de hecho, le ve más condiciones en punta por su capacida