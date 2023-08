Róber Pier: "Pese a los resultados no creo que seamos dos equipos diferentes en casa y fuera"

El central del Sporting Róber Pier compareció esta mañana en la sala de prensa de Mareo. El jugador abordó diversos temas, como su aclimatación al equipo, la derrota del pasado fin de semana contra el Racing de Ferrol y la situación deportiva en la que se encuentra el equipo. Estos fueron los temas que trató.

Djuka, con Montenegro. "Es un jugador importante para nosotros. Es importante, pero tenemos otros jugadores igualmente preparados y con ganas de demostrar y aportar y tener minutos. En un partido tan importante no se notará tanto su ausencia porque el que salga saldrá con las mismas ganas. Ayudaría que en estos casos la Segunda División se parara. Hay equipos con internacionales, no muchos, pero condiciona".

Derrota en La Malata. "Duele mucho. Vamos con la ambición de tratar ganar, no lo consigues y eso frustra. Al día siguiente hay que ver las cosas de forma diferente. Hay que centrarse en el que viene. Hay que mejorar muchas cosas. No hemos competido bien los dos partidos fuera de casa".

Por qué fuera cuesta más. "Fuera de casa cuesta más. Siempre es así. La diferencia es mucha. El partido de casa fue muy bueno y los otros dos fueron muy malos en cuanto al resultado sobre todo. Es cierto que fuera de casa, pese al resultado, veo una idea, una intención, veo esperanza e ilusión y vamos competir mejor".

Diferencia. "Para mí, no somos dos equipos diferentes aunque los resultados sí lo sean. En Valladolid, si metes la que te anulan de Djuka el aprtido cambia por completo. En Segunda es así, el que se adelanta luego es complicado darle la vuelta pero creo que tenemos que conseguirlo. Estamos preparados para ello. Eso no quiere decir que porque el otro equipo empiece mejor el partido tú no puedas competirlo y sacar puntos. Todo lo contrario. Hay que trabajar en eso"

Final del mercado de fichajes. "El grupo no se ve muy influenciado por este tema. El objetivo es claro: rendir el fin de semana. Nadie piensa en eso salvo en las circunstancias personales de cada uno. Hay jugadores que tienen una circunstancia de estar en situación de salir. Cuando eso pasa, creo que el jugador también está centrado. Siempre hay este tipo de situaciones. A veces es evidente que alguienn se va, pero cuando se está en el club se está centrado en los compañeros".

Qué hay que tener para luchar a Primera. "Creo que tenemos potencial para conseguirlo. Tenemos buenos jugadores y cuerpo técnico. Hay que mejorar. Hasta ahora se han visto luces y sombras. Hay que tratar de ser más constantes en el rendimiento. Así son los equipos que ascienden. Hay que competir más y sacar puntos en campos difíciles. Ser fuerte en casa es muy importante, pero fuera de casa hay que sacar también buenos resultados. No lo estamos consiguiendo, pero lo vamos a sacar".

Debut en El Molinón y adaptación a Gijón. "Me sentí muy bien en El Molinón. Salimos muy bien y la gente respondió. La gente nos llevó en volandas y el partido fue perfecto. La ciudad me gusta, me siento muy adaptado. Estoy muy a gusto. No soy un niño que sale fuera de casa. No me ha costado adaptarme y ayudar desde el primer día. Ayudar y que me ayuden en lo que pueden enseñar".

Burgos. "Es un equipo que el año pasado competía muy bien. Les he visto algún partido y creo que son un equipo que no tira la toalla y que dará problemas. No todos los partidos serán como el del Mirandés. Ojalá lo sean, pero no creo. Tenemos que tener una buena versión del Sporting y llevarnos los puntos".