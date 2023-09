"Nosotros no queríamos esperar al último día, pero no depende exclusivamente de nosotros, es lo que nos ha tocado": El Sporting vive las últimas horas de mercado con el objetivo de firmar un delantero y Miguel Ángel Ramírez da alguna clave sobre cómo acabará de cerrarse la plantilla. El entrenador rojiblanco deja abierta la puerta al mercado extranjero ante la dificultad de firmar en el mercado nacional, no descarta que "si el delantero no se da" acaben incorporando para otra posición como el centro del campo y subraya una máxima: "No vamos a traer por traer. Traeremos a alguien que nos ayude".

Otero y Queipo. “Los dos están muy bien. Juan ha sido muy inteligente por parte del club parar para evitar el riesgo de lesionarse. Ha evolucionado bastante rápido. Dani también está disponible”.

Balance mercado. “El delantero es función de la dirección deportiva. No me desgasta la situación porque hay responsables para eso. Cuando se termine el mercado haremos la evaluación que corresponde. Estoy súper contento con el grupo que tengo. Estamos poniendo cimientos para merecer mejores resultados. Eso para mí es súper importante”.

Mercado nacional. “De lo que se trataba era de poder reducir ese margen que puede haber en la adaptación del jugador. Puede haber opciones internacionales contrastadas. Dije que la prioridad era esa por la adaptación y conocimiento de la categoría”.

Esperar al último día. “Había dicho que al no depender solo de nosotros, y depender de terceros, no queríamos esperar al último día. Igual nos tocaba esperar al último día, y es lo que nos ha tocado. Como no hemos tenido la posibilidad de cerrar algo, es lo que toca. Teníamos claro qué queríamos. Si no estamos convencidos de ello, no lo vamos a hacer. Queremos algo que pueda ayudar. Creeme que no se pudo hacer antes. Tuvimos mucha suerte con casos como Rubén de hacerlo tan pronto y tan rápido. Tuvimos menos con Róber Pier y Hassan. Cada caso ha sido distinto”.

Firmar un medio. "Si tenemos tiempo hoy y se puden dar condicionantes, bienvenido sea, Ahí vamos a contar con Nacho Méndez, que para mí es jerarquía, Christian Rivera, porque está preparado, Róber Pier lo ha hecho ahí muchísimo y es también jerarquía. Nacho y Varane son guajes, llevan poco, queremos ayudarles a que crezcan y sean referencia".

Delanteros observados. "Muchos. No sólo el dealntero. Filtran mucho más en la dirección deportiva que el cuerpo técnico. Hemos estado visionando analizando. Muchos en muchas posiciones. No sé decirte un número. Ahora en la fase final está muy claro porque ya vas a objetivos claros y no es un número elevado".

Campuzano. "Él está bien, centrado. No le veo descentrado en el día a día. Una vez acabe el mercado, nos tocará sentarnos".

Otro fichaje que no sea delantero. "Puede ser. No nos queremos cerrar. Si el delantero no se da y ahora estamos bien, porque entendemos que lo que puede venir no nos mejora, iremos a una posición que nos ayude y nos mejore".

Zarfino. "No le mencioné ante porque lo veo a una siguiente altura, (no centro del campo). Tenemos buenas noticias de su evolución. Dentro de poco ya podrá hacer trabajo para integrarse en el grupo. Confiamos en que lo podamos tener lo antes posible. Es jerarquía dentro y fuera del campo.

No fichar a nadie. “Lo que tenemos todos claro es que no vamos a traer por traer. Si incorporamos a alguien es porque nos haga una plantilla más competitiva”.

De la Fuente. “Hemos analizado diferentes perfiles que puedan compenetrarse con los que tenemos. Viendo la posibilidad de jugar con un delantero o dos".

Pablo García, baja. “Es la idea seguida con Otero. Frenar a tiempo y evitar una lesión”.

Burgos. “Ha complementado el míster cosas en volumen ofensivo que no tenían. Al tener la baja de Edu puede que nos jueguen con mediapunta. Suman al juego vertical del año pasado, un juego interior de acumular mucha gente. Defensivamente son muy compactos y muy buen balón parado”.

Ganar. "Es muy importante ganar en casa, con nuestra gente. Hacernos fuertes en casa es fundamental”.

Qué hace un día com hoy. “Me pongo a disposición. Gerardo y David saben que estoy siempre disponible. Nos ayudamos mucho en el análisis, también en hablar con el jugador o el director deportivo del club de origen. Hemos podido trabajar en equipo en los futbolistas que ya han llegado”.

Errores. "Hemos insistido en ayudas, repliegues. Sabiendo que el Burgos tiene otros comportamientos, de mucho juego interior y laterales muy profundos. Hemos trabajado para competir mejor en esas situaciones".

Jeraldino y Jordan. “Evaluamos, damos nuestra opinión, sobre todo al acabar la temporada pasada. El club sabe nuestra opinión de todos. Hay situaciones que las podemos discutir y acordar. Habrá acuerdos y desacuerdos. La plantilla es la que es, son los míos, por los que voy a ir a muerte. Es mi responsabilidad sacarle el mayor rendimiento. Si no han jugado es porque tienen un margen de mejora. Es una responsabilidad mutua, de ellos dar un paso adelante y mía de ayudarles”.

Derbi. “Sabemos que un derbi es importante. Nosotros tenemos los ritmos que tenemos que tener. Tenemos que estar presentes en lo que viene mañana. Si estamos ausentes, el Burgos te pinta la cara”.