Veinticuatro horas para el gol: así llega el Sporting al último día del mercado

La vía nacional se le complica al Sporting. El conjunto rojiblanco, dedicido a dar prioridad a delanteros con experiencia en el fútbol español, ha visto cómo en las últimas horas tres de los candidatos a reforzar el ataque valoran destinos distintos a Gijón. Karrikaburu está cerca de acordar su llegada al Alavés; De la Fuente valora volver al Leganés o jugar en el extranjero y Borja Garcés ya se ha comprometido con el Elche. Al menos, así estaba la situación a última hora de ayer. Otra cosa es cómo termine en la media noche de hoy, límite para la inscripción de los nuevos futbolistas.

El Sporting estudia alternativas y no descarta acudir al mercado extranjeros ante la dificultad que está encontrando a la hora de cerrar algunas de sus primeras opciones para el ataque. En el caso de Karrikaburu, el entorno del jugador confía en que pueda salir hoy finalmente de la Real Sociedad con destino al Alavés. De concretarse, esta operación precipitará la marcha de Miguel de la Fuente, otro de los futbolistas por los que el conjunto gijonés se había interesado. El Leganés ha entrado con fuerza para conseguir su regreso, aunque el futbolista se siente muy tentado de probar una experiencia en el extranjero. Según diversas fuentes consultadas, el Sporting aún está en la pelea. Difícil. Otro que apunta a salir del Alavés es Sylla, posibilidad que parece totalmente descartada en Gijón ante la ausencia de contactos. Entre otras cosas, el salario del jugador ronda el millón y medio de euros.

Algunos de los rivales del Sporting se movieron en la jornada de ayer como ha sido el Elche con Borja Garcés. Finalmente jugará allí cedido, tras asumir los ilicitanos el total de su ficha. Otra puerta que se cierra. El Eibar, mientras tanto, hace hueco tras rescindir al exjugador del Oviedo Blanco Leschuck. El austriaco Adrian Grbic, ofrecido a los rojiblancos, tiene serias opciones de acabar en Ipurúa. Mientras, otros como el Huesca han preguntado por Rubén Castro, quien a sus 42 años espera todavía destino en Segunda División. Donde no se esperan novedades es en el capítulo de salidas del Sporting. Salvo giro de última hora, Víctor Campuzano está decidido a continuar en Gijón y ganarse un puesto.

Guille Rosas "desoye" ofertas

"Es verdad que hubo varias ofertas u ofrecimientos de otros clubes, pero si no satisface al Sporting ni a mí, no las escuché". Guille Rosas habló ayer sobre la posibilidad de cambiar de aires este verano. "Estoy centrado en el Sporting. Venimos de la cantera y muchas veces, en mi caso es lo que pasa, anteponemos los intereses del club a los propios. Al final es el club que me lo dio todo", añadió sobre la posibilidad de estudiar ofertas. El gijonés también mostró su opinión sobre la urgencia de ganar un derbi. "Para el Sporting son 42 partidos. Igual para ellos son solo dos. El derbi es un partido muy especial, estamos todos de acuerdo, pero nosotros jugamos para ganar los 42 partidos, no solo dos. En eso creo que la afición está de acuerdo y nos pide eso", explicó.