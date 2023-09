Jeraldino, un caso delicado

Después de casi nueve meses, la relación entre el cuerpo técnico que lidera Miguel Ángel Ramírez y la propiedad del Sporting muestra muchos puntos de entendimiento. Desde aspectos meramente discursivos. Hasta la visión de club, más global. La relación, fluida, de mucho contacto, ha llevado a la entidad a insinuar este mismo verano una rectificación en el mercado tras un curso coqueteando con el descenso: mismamente en la pasada ventana de enero, el club firmó a jugadores sin experiencia en la competición (De Amores, Marsá y Jeraldino) y que no tuvieron impacto alguno. Ahora, los técnicos y responsables deportivos han priorizado el bagaje en la categoría (Yáñez, Pier, Pascanu, Hassan, y Roque Mesa) antes de acudir al mercado extranjero, siempre complicado, priorizando la inmediata adaptación al campeonato : "Hay que reducir el margen de error", admitía Ramírez.

Pero en esa consonancia, que alcanza a la planificación más inmediata, hay un claro elemento de ruptura en la imposición de la propiedad mexicana no solo de mantener, sino de firmar en propiedad, con un contrato por tres años, al delantero Ignacio Jeraldino en Gijón. El caso de Jordan, inédito, igualmente una apuesta de la dirección de Orlegi Sports, sin la confianza del técnico canario, también es peculiar. En el club sí se cree el impacto de Carrillo como valor de futuro. Aunque Jeraldino ocupe una ficha (el club se vio obligado a dejar sin dorsal a Bamba para firmar a Roque Mesa al estar sobre el límite) y no gozar de la confianza de los técnicos. La propiedad cree conveniente mantenerlo en Mareo al percibir que la operación es ventajosa desde el prisma del modelo multipropiedad –el jugador se ha rebajado la ficha para continuar en España–.

Fuentes cercanas a la propiedad afirman que este mismo modelo ha permitido que un jugador importante como Otero tenga encaje en el Sporting pese a las estrictas normas de La Liga. Otero también estuvo antes en Santos. El debate parece centrarse en si, tras un año muy duro a nivel deportivo y después del enorme esfuerzo de los socios para pagar los abonados, es el momento de determinados peajes. Más aún con la necesidad goleadora que tiene el proyecto, bien corregido en verano.

Hoy, el chileno, movido club a club por Orlegi, es el último recurso en el ataque para Ramírez, que ha dado más minutos al jovencísimo delantero Esteban Lozano, con ficha filial, y que ha abogado por recuperar a Campuzano tras cerrarse el mercado sin el fichaje de otro "9". La entidad, que intentó hasta el final el fichaje de Miguel de la Fuente, pero que se abrió por otros nombres en el ocaso del mercado, entiende que la incorporación de un futbolista que se observa diferencial como Roque Mesa aportará más que fichar por fichar a un delantero. Mientras el club ha elevado su capacidad competitiva respecto al pasado curso, sigue encallando en el gol: no ha visto portería en 3 de los 5 partidos de Liga. Un problema mayúsculo y que no es nuevo. Al término de la competición,Ramírez denunció la necesidad de fichar a, al menos, un "9" tras un curso en el que el rendimiento de Djuka,Cristo, Campuzano y Jeraldino fue gris. El área deportiva, de hecho, compartía esa visión. De hecho, exploró el mercado. E hizo varias consultas. Pero no se movió. Por un lado, por la acumulación de efectivos arriba. También por la falta de músculo financiero hasta la salida de Pedro. Y, también, ante la decisión de esperar a los movimientos en el último día.