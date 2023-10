Miguel Ángel Ramírez, entrenador del Sporting de Gijón, valoró este mediodía en Mareo el duelo que disputan los rojiblancos el domingo en el Carlos Belmonte ante el Albacete. "El encuentro no será un punto de inflexión, esto es muy largo", afirmó el preparador en sala de prensa.

Sus declaraciones:

Nacho Méndez. "Estamos siguiendo esa línea (la de no forzar) con aquellos que reportan cansancio o sobrecarga. En el fútbol de elite la lesión siempre va a estar presente. No solo en la competición. También en el entrenamiento. Aquellos que reportan cansancio… Nacho ha entrenado hoy con normalidad. Veremos mañana cómo se encuentra sabiendo que el riesgo de lesión siempre va a existir".

Djuka. "Le veo muy bien. Sereno, enfocado y centrado en lo que de él depende. A veces el gol no depende del delantero. Está presente e intentando hacerlo de la mejor manera posible. Si está centrado en eso y sereno… el gol será una consecuencia".

Jeraldino. "Tiene molestias por el entrenamiento. En un entrenamiento hay golpes y cargas. Hay una frase muy buena de Mikel Arteta que decía “no se puede entrenar durante la semana entrenar en un zoológico para ir a la selva”. Nosotros intentamos crear un contexto parecido. Jeral está sometido a un estrés diario en los entrenamientos".

Línea del proyecto. "Tenemos que afinar un poco en que no haya descontrol. La mejor defensa es tener el balón, atacar nosotros y tener el control".

Encajar cinco goles en dos partidos. "Haces dos goles fuera de casa y no te sirve para sumar ni un punto y dos en casa y no sumas tres… Estamos intentando volver a la secuencia a que nos generen poco. Que ya lo estamos haciendo. Estamos concediendo muy poco. Pero es cierto que el rival en estos dos partidos está teniendo acierto. Habrá partidos donde generemos menos y las ganamos… Hay un factor suerte en el juego: le da al poste y entra o le da al poste y sale. El éxito o el fracaso de las acciones no nos desvían. Cuanto menos concedamos; menos opciones tendrá el rival. Y al revés para nosotros".

Balance en el Sporting. "Cuando llegué no planifiqué esos números (10 victorias, 10 empates y 10 derrotas). Nosotros intentamos ser regulares en el rendimiento. Hay rachas en la Liga… No veo el partido del Albacete como un punto de inflexión. O un antes y un después. Esto es súper largo. Cuanto más sumamos más arriba vamos a estar. Esto es difícil y largo. Estamos preparándonos para volver a ganar".

Albacete. "A Rubén Albés lo conozco desde hace años. Me contactó cuando estaba en Brasil, antes de su llegada al Lugo. Le respeto. Admiro... Me gusta lo que hace y cómo lo hace. Esa riqueza que tienen sus equipos de hace cuestionarte que va a hacer. Con Olaetxea tiene una baja importante: le permite cambiar durante el juego".

Campuzano. "Ya ha sido titular. Ya lo ha hecho. Están para titulares cualquiera. Eso incrementa el nivel del equipo. Lo mejor que le viene a Djuka que cada uno esté en su nivel. Por supuesto que está".

Competencia en el centro del campo. "Es lo que mejor le viene al equipo. Tampoco era lo ideal para el Sporting que en una situación tan delicada como el año pasado sostuvieran al equipo Nacho Martín y Varane. Esta situación es la que el Sporting tiene que tener: jugadores con jerarquía… a los jóvenes en el momento que le toque entrar estarán bien rodeados. No es lo mismo que Moisés Caicedo tenga al lado Pellerano que a un juvenil. Que tengan al lado a un jugador con jerarquía y experiencia se va a sentir más seguro".

Exigir goles a los delanteros. "A Yañez le puedo pedir 0 goles en contra. Pues el día que no lo tenga… le va a generar estrés y sufrimiento. Pues lo mismo con los delanteros: yo les puedo decir quiero que hagáis gol. Es que no falta ni decirlo. Pero es que el juego es muy complejo. Y no es tan fácil como decirle: Djuka quiero que hagas goles".

Gaspar Campos y su rol para moverse con libertad. "A Gaspar le damos libertad; y a Hassan lo situamos algo más lineal: porque él es muy bueno en eso...".

Fichaje de Roque Mesa o un 9. "Hemos ganado con la llegada de Roque. Y creo que Víctor está haciendo las cosas muy bien: él quiere dar un paso. La realidad es que Roque y Campu nos puede dar muchas cosas".

Inicio del filial. "Me está gustando cómo compite el filial. El mister está sabiendo darles un plus de competir y agresividad. Creo que están creciendo. Y siendo capaces de adaptarse al campo que les toque y circunstancias. Y fuera de casa… de jugar más directo, segundos balones y llegadas por fuera. Tengo una buena relación con el míster y con los jugadores: trato de animarlos, porque están cada vez más cerca del fútbol profesional. Es una etapa muy sensible".