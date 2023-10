"Los resultados no me cambian el norte ni el objetivo". Miguel Ángel Ramírez, entrenador del Sporting, invita sencillamente a "disfrutar del momento" tras una nueva victoria del equipo a domicilio. El técnico rojiblanco asume que tuvieron cierta dosis de suerte y mucha capacidad de sufrimiento para llevarse los tres puntos en el Belmonte, de la misma forma que reitera su pensamiendo de que se puede dar una versión mucho mejor a la mostrada en este notable inicio liguero de los gijoneses.

Yáñez, clave. "Ya, peor al final de temporada no te vas a acordar de… Sino de que sumaste los tres puntos en un campo complicado. El año pasado aquí merecimos más y nos fuimos con cero puntos. Hemos sabido sufrir cuando nos tocó sufrir. El Albacete es un señor equipo. Tiene gente poderosa en los duelos. Hemos intentando generar y hemos tenido más suerte que otros días. Así es el juego. Lo importante es tenerlas".

Golazos. "El de Gaspi creo que desvía un defensor y me alegro por Campu, que lleva dos, y por Hassan que estaba deseando abrir la cuenta".

Inicio difícil. "Habíamos hablado de que ellos son agresivos yendo hacia delante, con mucha gente llegando al área. Es complicado porque obliga a defender a todos y estar a una altura baja. Hemos sabido dominar y tener posesiones largas para quitarnos el agobio. Hablamos de ajustes en la segunda parte. Con el 0-2 ellos van a la desesperada".

Afición. "Lo de la Mareona es una cosa de locos. Allá donde vamos siempre están. Es nuestra responsabilidad cuidarles. Ahora que vaya la gente a llenar El Molinón el próximo fin de semana que tenemos un partido muy complicado".

Fútbol ¿caprichoso? "Es así. Si no lo fuera, no nos gustaría tanto este deporte".

Aspiraciones. "Es pronto para todo. No es punto de inflexión de nada, ni en lo positivo ni en lo negativo. Puede pasar cualquier cosa. Empezar siendo sólidos y distanciarte de los de abajo refuerza el trabajo de todos y alegra a la gente. Hay que vivir el presente. El otro día se pregunta por qué la gente nos recibe en la jornada 11 (en El Molinón) y ¿por qué no? Disfrutemos de este momento".

Resultados. "No me cambian el norte o el objetivo. Sigo pensando que tenemos mucho margen de crecimiento y tenemos que seguir trabajando. Podemos dar mucho más, durante más tiempo".

Campuzano. "Ha sido profesional. Nos comprometimos a ayudarle para alcanzar su mejor versión y él ha puesto de su parte. Seguramente este Víctor puede tener éxito en el Sporting".

Copa. "No estoy para tirar nada. La basura en mi casa. No me planto en un campo de fútbol para tirarlo, me planto para competir. Repartiremos minutos porque nos tendrán que ayudar todos".