Jordan, la jugada con México de la que todos hablan, el Sporting y una sensación: "En la selección me siento importante"

La acción en la que dejó atrás a tres defensas de Uruguay para servir en bandeja el gol que dio el pase a México sub-23 a las semifinales de los Juegos Panamericanos resume cómo es el fútbol de Jordan Carrillo (Culiacán, México, 2001). El futbolista del Sporting ha recuperado protagonismo en su vuelta a la selección, desde donde atiende la llamada de LA NUEVA ESPAÑA, durante la concentración en Chile. Sin minutos en Gijón, confía en poder lograr la medalla de oro de su país y añadir argumentos a su deseo de contar con una oportunidad en los planes de Miguel Ángel Ramírez.

–Enhorabuena por el pase a semifinales.

–Muchas gracias. Estamos contentos y emocionados por lo que sigue. Sabemos que llega un rival fuerte como Brasil y estamos trabajando para volver a ganar.

–¿Qué supondría para México y para usted lograr la medalla de oro?

–Hay mucha ilusión por conseguirlo, pero vamos a paso a paso. Primero, el siguiente partido.

–Luce el "10" y viene de ser decisivo. ¿Le ha devuelto la confianza la selección?

–Me siento importante y, claro, eso es importante para la confianza. Siento que puedo aportar mucho al equipo y también tengo muy buenos compañeros que me respaldan.

–¿Qué está faltando para ver esa versión de Jordan en el Sporting?

–Una oportunidad. Todos necesitamos de una oportunidad para mostrar nuestro fútbol. Espero tenerla en el Sporting. Siempre que he podido he demostrado poder ayudar al equipo. Sumar mi granito de arena. La jugada que hice con la selección es lo que siempre he tenido y demostrado. Si puedo dar más lo daré. Estoy preparado para ayudar.

–En la selección se le ve jugar con más libertad.

–Estoy jugando de enganche, detrás del delantero, en una posición con mayor libertad. Creo que es mi posición natural, donde me siento más cómodo. Siento que ahí saco mi mejor versión. Me gusta estar con la bola. Hacer daño.

–¿Le ha felicitado Miguel Ángel Ramírez?

–Sí. Allá estos días nos hemos estado intercambiando algún mensaje.

–¿Cómo ve al equipo desde la distancia?

–Muy bien, ¡anda volando! Es lo importante. Se ve a un grupo muy unido. Por horarios normalmente no puedo ver los partidos al completo, pero en cuanto puedo sí miro los resúmenes. Hablo con varios de mis compañeros. Ahí vamos unos y otros, animándonos.

–¿Qué mensaje le mandaría desde Chile a sus compañeros en el Sporting?

–Que sigan así. Que no le aflojen, que vamos muy bien. Se ve lo que siempre ha sido este grupo, un equipo trabajador. Día a día sacan su mejor versión. Desde acá los apoyo para lo que viene.