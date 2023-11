Las claves que explican el gran momento goleador del Sporting: marca cada siete remates y es el tercer equipo más efectivo de Segunda

"Aunque no llegue un ‘9’, este equipo tiene mucho gol", aseguraba fuentes del Sporting a escasas horas de cerrarse el mercado de verano donde el área deportiva intentó hasta el final el fichaje de otro delantero para aumentar la competencia en una posición que no sumó nuevas caras. Aunque Miguel de la Fuente, la gran prioridad del club para esa demarcación, abogó por volver al Leganés y está demostrando allí que tiene mucho olfato (ya lleva 7 tantos), el equipo rojiblanco no está para nada canino de talento ofensivo. La renuncia de De la Fuente a jugar en el Sporting no está siendo un drama, según indican los números, pese al gran papel del futbolista en el club pepinero.

El peso del gol ya no recae exclusivamente sobre las espaldas de Djuka, un problema que afectó sobremanera a los objetivos de la entidad en las dos últimas campañas, sino que son varios los futbolistas que están aportando en esta faceta. El líder indiscutible es Gaspar Campos, con seis dianas, pero los delanteros Juan Otero y Víctor Campuzano (ambos con 4) también están sumando. Incluso la defensa está generando en ataque y con cuatro tantos se ha convertido en un gran apoyo para dosificar ese peso: Insua lleva 2, Cote otro y Pascanu también ha "mojado". El Sporting suma en total 22 goles. Hoy es el cuarto club de toda la competición que más veces ve portería. Pero es que la dinámica del último tramo de Liga es brutal. Ha marcado 14 en los últimos 6 encuentros y promedia más de 2 tantos por partido. De hecho, encadena dos encuentros consecutivos marcando más de 3 goles a domicilio (en Albacete y Villarreal), cuando antes le estaba costando una barbaridad ver puerta. Una dinámica que repitió también en Copa del Rey, en Guijuelo, donde los de Ramírez hicieron tres goles, todos en el segundo tiempo. Aunque ha recuperado para la causa a un inspiradísimo Campuzano, el equipo es el mismo que se quedó seco en los primeros cuatro encuentros de Liga lejos de Gijón. En Valladolid, Ferrol, Oviedo y Andorra, el Sporting no fue capaz de anotar. ¿Dónde está la diferencia? En el acierto, según reflejan los indicadores. El Sporting no remata demasiado: es el decimocuarto de la Liga en remates totales. Pero sí que está siendo muy preciso en sus intentos, lo que le está llevando al éxito. Este aspecto está siendo clave en el segundo puesto en la clasificación que luce a día de hoy el proyecto rojiblanco. Lo explican los datos: es el tercer equipo que mayor porcentaje de disparos lanza sobre portería (un 37%). Y, además, necesita muy poco para convertir esos intentos sobre palos en gol: marca un tanto de cada siete remates. El equipo rojiblanco es el tercero de toda Segunda División con mejor porcentaje de acierto de cara a gol. Estos datos explican que no es que el Sporting dispare mucho, sino que llega bien. Si los de Ramírez mantienen un promedio goleador similar, terminarían la temporada mejorando mucho sus números respecto a la pasada campaña. El club rojiblanco concluyó su primer proyecto deportivo de la mano de Orlegi Sports marcando 43 tantos. Promedió prácticamente un gol por partido. Jeraldino, al margen. Ramírez no pudo contar ayer con el delantero chileno Ignacio Jeraldino, que pasa a ser duda para el choque del sábado ante el Amorebieta. El atacante no se ejercitó junto al resto del grupo por unas molestias en el tendón de Aquiles. Los servicios médicos evaluarán hoy y mañana al delantero, que no está teniendo impacto.