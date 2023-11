Jonathan Varane, medio del Sporting de Gijón, admitió estar "bien" y tener "confianza" a pesar de estar pasando por un momento de menor protagonismo. El medio también fue preguntado por la influencia de su hermano, Rafael, ex central del Real Madrid, ahora en el Manchester United: "No soy mi hermano, soy Jonathan Varane".

Su temporada: "Lo vivo bien. Estoy disfrutando cada día, tenemos suerte de jugar al fútbol. Intento trabajar para cambiar la situación y dar lo mejor de mí mismo.

Competencia: "Trabajo duro para ponérselo duro al míster. Por supuesto que quiero jugar más. Pero tengo paciencia y espero mi momento".

Amorebieta: "Es un partido importante contra un rival que está bien. Vamos a dar todo, tenemos el apoyo de El Molinón y eso nos va a ayudar muchísimo para sacar puntos este fin de semana".

Rivales más cerrados: "Somos sólidos en casa y los rivales lo saben. No se si cambian su manera de jugar. Nosotros vamos a seguir así, intentando seguir fuertes en casa".

Adaptación: "No he tenido dificultades. Es un proceso normal que hay que pasar en la carrera de los futbolistas. Estoy tranquilo, al servicio del equipo. Quiero dar lo mejor de mí mismo para ayudar a mis compañeros".

El Molinón: "Si seguimos fuertes en casa pueden llegar buenas cosas. Es un reto especial mantenerse fuertes, estar bien con la afición. Nos encanta jugar aquí con la gente que viene".

Roque Mesa: "Podemos aprender de cada uno. Roque tiene una buena experiencia y nos ayuda muchísimo. Estamos unidos y trabajamos juntos. De cada uno podemos aprender y de Roque, por supuesto".

¿Cambio?: "He cogido confianza en mí mismo. He aprendido y trabajado mucho. El cuerpo técnico me ha ayudado. Ahora tengo más confianza y más ganas de aprender y de seguir así".

Ofertas en verano: "Sí, hubo clubes interesados pero yo estaba concentrado con el Sporting. Siempre hay rumor pero yo tengo la cabeza fría, los pies en el suelo, pienso en el equipo y en el Sporting".

¿El mejor Varane?: "Puedo mejorar varias cosas. Estoy bien, progresando. Mi oportunidad va a llegar y el Varane que esperáis lo vais a ver".

Pálpito: "Queremos hacer buenas cosas, eso seguro, Se trata de trabajar durante la semana. Si seguimos así, creo que vamos a lograr buenas cosas. Hay que darlo todo por el escudo".

Comparación con su hermano Raphaël: "Mi hermano ha tenido un impacto en mi carrera. Cuando ven a Jonathan Varane, en realidad ven a Raphaël. Eso desde pequeño. Es algo que he tenido que aguantar. Pero me gusta repetir que yo me llamo Jonathan, quiero hacer las cosas para mí. No soy mi hermano, soy Jonathan Varane".