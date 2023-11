Miguel Ángel Ramírez, entrenador del Sporting, facilitó este mediodía en Mareo la lista de convocados para el duelo que el club rojiblanco disputa mañana en El Molinón ante el Amorebieta (21 horas) con dos decisiones especialmente llamativas: la inclusión del delantero mexicano Esteban Lozano, jugador de su agrado, mientras que deja fuera a Jordan Carrillo tras la vuelta del centrocampista al equipo después de destacar con México Sub 23 en los Juegos Panamericanos. Esta decisión dio que hablar y fue explicada por el mismo técnico rojiblanco. "A Carrillo lo vi algo cansado, por eso no entrena el primer día que entrena y no estuvo en los días de mayor carga de la semana. Comentándolo internamente convenimos que era un poco precipitado meterlo en convocatoria. Queremos que tenga más días con nosotros para poder estar al nivel del resto y tomar la decisión de si puede entrar", explicó el entrenador. Ramírez, mientras, incluyó entre los convocados a Hassan. El extremo causó baja ante el Villarreal B por la cláusula del miedo. Ahora vuelve a estar disponible.

Lista completa: Yáñez, Guille Rosas, Cote, Insua, Pablo García, Nacho Martín, Gaspar, Villalba, Queipo, Nacho Méndez, Campuzano, J. Varane, C. J. Sánchez, Roque Mesa, Diego Sánchez, Rivera, Juan Otero, Hassan, Róber Pier, Djuka, Izquierdoz, Pascanu y Esteban Lozano.