Miguel Ángel Ramírez, entrenador del Sporting de Gijón, mantuvo un tono prudente en su atención a los medios en Mareo: "La clasificación te dice lo que has hecho hasta ahora, pero no nos van a dar nada por estar ahora mismo segundos".

Todos los temas tratados:

Amorebieta. “No comentamos que lleva 1 punto a domicilio. Nos limitamos a planificar que nos podemos encontrar. Puede ser que traten de reducir espacios: que esperen a una contra y balón parado. No le damos importancia a que no han ganado. Las bandas y los espacios entre líneas y profundidades… todo lo que sea estirar al contrario cobra mucha importancia mañana para intentar aprovechar los pocos espacios que nos puedan dar y obviamente la capacidad para ganar duelos individuales para ganar a jugadores ".

¿Llegará un bache?." Cuando hay un bache lo normal estará en cuánto tiempo dura. En la vida también: cuando tienes un mal momento, lo importante es cuando le das la vuelta".

Jordan. "Está algo cansado. Por eso no entrena el primer día que llega. No ha tenido los días de carga. Solo ha estado con nosotros ayer y hoy. Entendimos que era precipitado meterlo en convocatoria. Queremos que complete más días con nosotros, que esté en condiciones como el resto".

José Ángel "Cote". "El balón parado es un factor que tenemos en cuenta a la hora de alinear: no solo con Cote sino con mucho jugadores. Siempre tenemos en cuenta el factor del balón parado. Lo he dicho esta semana: que se encúbrete al nivel en el que está se debe a Pablo. Y que Pablo cuando entra lo hace al nivel que está, se debe a Cote"

¿Ha cambiado? "Este entrenador en su esencia sigue siendo el mismo; la capacidad del ser humano está en la evolución y el aprendizaje. Yo siempre intento aprender, mejorar y observar. Aprender de la competición y de mis jugadores y ver qué necesita mi equipo de mí y cómo les puedo ayudar. A mí me gusta un tipo de fútbol y cuando llego al Sporting no sé si no había jugadores para ello, yo creo que sí, pero el momento que vivía la plantilla les hacía estar más temerosos y con menos confianza para probar ciertas cosas, para un modelo de juego determinado. Con la transformación de la plantilla y aprendiendo de la competición hemos sabido incorporar ciertas cosas poco a poco para competir mejor. Este equipo ahora se parece más a lo que más me gusta. Pero obviamente cuando estás en el fútbol profesional no se trata de lo que más te gusta a ti, si no lo que más necesita el equipo".

Segunda División: una categoría de equipos. "Siempre va a ser una cuestión de jugadores y jerarquías. Siempre se impondrá eso más allá de la igualdad de la competición. Los de arriba están siendo regulares sin que sean recién descendidos. Es muy difícil ganar en Segunda y lo estamos haciendo mucho. Eso te distancia de la parte baja que es donde se está generando un margen. A pesar de esa jerarquía se trabaja muy bien, hay muy buenos entrenadores en la categoría y eso iguala las cosas y hace muy difícil ganar los partidos".

¿Dice algo ir segundos ahora? "La clasificación en este momento te dice lo que has hecho hasta ahora, pero no nos van a dar nada por estar ahora mismo segundos. Lo que toca es ir convirtiéndose en el equipo que en mayo pueda pelear por cosas importantes. Para ello hay que hacer cosas muy bien durante mucho tiempo"

Sistema de juego. "El otro día jugamos con línea de 5 contra el Villarreal pero no siempre es línea de 5. En la foto se verá una cosa, pero en el campo luego hay comportamientos que no serán en un 4-4-2, lo cual también depende de lo que plantee el rival"

Ambición. "Uno se hace entrenador o jugador para aspirar siempre a lo máximo. Siempre haré todo lo que esté en mi mano para merecerlo. Luego la realidad puede ser otra. Venimos de años malos en este club y creo que es de sentido común no pedir todo lo contrario a ello sino una mejoría. Eso nos irá haciendo mejorar poco a poco, no sólo en la competición sino también en los mercados de fichajes. El club tiene que darle la importancia a 2 - 3 mercados vista para llegar a algo determinado que queramos. Esa visión es también la de la gente, hay que dar pasos para mejorar y los estamos dando. Para empezar a merecer lo máximo, porque este equipo venía de merecer el descenso por cómo se estaban haciendo las cosas, y no te hablo de etapas anteriores, hablo de la mía. No estábamos mereciendo el ascenso. Ahora estamos haciendo cosas para merecer eso y no lo otro. Ese es el primer paso y el más importante ahora mismo".

Meta en el Sporting. «Mi satisfacción será dejar un Sporting mejor que del que me encontré a todos los niveles. Que mi ayuda en el día a día sirva para ello. Que en este camino ponga todo de mi parte para aportarle crecimiento al club para merecer lo máximo. Yo siempre querré lo máximo, no me voy a conformar con menos, pero siempre que lo dé todo para ello estaré conforme, pues no todo al final puede estar en mi mano"