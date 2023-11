Hassan renuncia a la Copa África para pelear por el ascenso

"He venido aquí para hacer una buena temporada y para que el próximo año podamos jugar en Primera". Hissem Hassan no oculta su ilusión por vivir un año para el recuerdo en el Sporting. El rojiblanco, cedido por el Villarreal y por el que el club se guardó una opción de compra obligatoria ligeramente inferior a los 3 millones de euros en caso de ascenso, está en la agenda de las selecciones de Egipto y Túñez, tras su impactante buen momento en Gijón. Hassan, con raíces en ambos países, reconoció durante una entrevista en el programa radiofónico "Deportes Cope Asturias", que ya han iniciado algún contacto. "Me han llamado varias veces, pero si voy a la Copa de África me perdería muchos partidos con el Sporting", explicó ante su intención de centrarse esta campaña en ayudar al equipo a terminar lo más alto posible. "¿El ascenso? Claro que lo vemos posible. ¡Vamos segundos! Gran parte de un ascenso está en la cabeza", subrayó antes de recordar la importancia de David Guerra, Gerardo García y Miguel Ángel Ramírez para aceptar la propuesta del Sporting. El francés había tenido otras propuestas de Segunda División, de la MLS (máxima categoría de Estados Unidos y del Girondins de Burdeos. Este último fue el destino en verano de Pedro Díaz, donde también lucha por el ascenso.