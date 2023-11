El futuro de Pablo Insua está por decidirse. El central del Sporting, uno de los jugadores más destacados en este inicio de Liga, termina contrato en junio y reconoce que "no hay contactos" aun para abordar su situación. El gallego asegura sentirse tranquilo e insiste en centrarse en el presente pese a reconocer cierta incertidumbre. También deja un recado tras los dos últimos empates: "Si nos creemos que estamos por encima de los demás, nos equivocaríamos".

El próximo partido. "Con ganas de seguir la línea de juego de los últimos meses y tratar de sumar de tres. Hicimos cosas para ganar en las últimas dos jornadas, pero la realidad es que no fue suficiente. Tenemos que hacer las cosas mejor para que no se escapen puntos de casa".

Fin de contrato. "No hay nada que pueda decir. No hay contactos. Lo tomo con naturalidad. Son situaciones del fútbol. Me ocupo del fútbol. Sé que se resolverá. Estoy tranquilo".

Futuro incierto. "La incertidumbre no nos suele gustar. Sobre todo a nivel familiar. A nivel deportivo no me preocupa. Estoy tranquilo en lo que tengo que hacer. En centrarme en mí, en ayudar al equipo en lo mejor que pueda. Lo que tenga que venir, bienvenido sea. Es algo normal, no soy el primero que se encuentra con esta situación".

Prioridad. "Estoy super a gusto aquí. Llevo dos años feliz, pero el fútbol es así y ya se verá. No me cierro a nada. Estoy preparado para lo que sea, pero sin descentrarme".

R. Pier. "No llegamos a competir juntos, pero nos conocíamos de la cantera y de Coruña. Es más fácil. Creas unos lazos que se ven en el campo. Es mi compañero de habitación. Es un jugador de mucho nivel y eso también ayuda".

Charla técnica. "Hablamos un poco de los partidos anteriores, cosas a mejorar y cosas que hicimos bien. El Eldense viene en una buena dinámica, es un equipo muy competitivo, con gente arriba que está haciendo goles. Es un equipo fuerte en la categoría que nos va a poner cosas complicadas. Nos centramos en lo que sabemos hacer bien porque así las victorias volverán a aparecer".

Objetivo. "Lo más importante es no conformarse. No creer que con lo que estamos haciendo es suficiente. A poco que te relajes, te vas para abajo. Si nos creemos que estamos por encima de los demás, nos equivocaríamos. Hay que estar preparados para las situaciones adversas. En eso estamos".

Segundos. "Hay mucha igualdad en la clasificación. Con los de abajo coges un margen que es complicado que lo recuperen, pero hasta los doce primeros, estamos en un puño. El Zaragoza habla de lo que nos puede pasar a todos para bien y para mal".