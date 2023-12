La puerta principal que da acceso a la Escuela de Fútbol de Mareo ha amanecido esta mañana con una pancarta crítica con el equipo rojiblanco tras la dolorosa derrota del Sporting de Gijón ayer, miércoles, en Salamanca ante Unionistas (2-0) en el duelo correspondiente a la segunda eliminatoria de Copa del Rey: "Honrar el escudo. Gijón merece más", reza la pancarta desplegada en el acceso. La pancarta fue desplegada por la noche, horas después de terminar el encuentro en el Estadio Municipal de Reina Sofía, de Salamanca. Ya ha sido retirada por los trabajadores del club rojiblanco. Los futbolistas no han visto el mensaje. Los jugadores llegaron ayer de tierras salmantinas. Pero el vehículo oficial del Sporting paró en El Molinón, no en Mareo. Desde el estadio, los jugadores se fueron a descansar a sus domicilios. Esta mañana, el equipo se ha entrenado con normalidad en Mareo. Pero ya no estaba colgado el cartel. La protesta se suma al desagradable episodio -con carácter aislado- que tuvo lugar ayer nada más terminar el encuentro cuando un seguidor menospreció a los jugadores del Sporting.

Que alguien me diga que esto no es de ahora, porque sería tan absurdo ... Por cierto, se escribe "Honrad", "Gijón" y "más". pic.twitter.com/J8QPYSXQfA — 🔥 (@edelvigio) 7 de diciembre de 2023 La colocación de la pancarta por parte de un hincha rojiblanco ha despertado voces críticas en los aficionados. La imagen ha sido difundida por redes sociales. Especialmente en X (antes Twitter), donde muchos aficionados consideran que el levantamiento de una pancarta está fuera de lugar pese a la frustración por caer ante un club de Primera RFEF como Unionistas.