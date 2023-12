Miguel Ángel Ramírez (MAR) valoró el empate del Sporting en casa frente al Levante en un meritorio partido, al que el conjunto rojiblanco no perdió la cara pese a las adversidades, que llegaron, sobre todo, en forma de una rigurosa y polémica expulsión de Djuka con todavía media hora de juego por delante.

¿Se va enfadado?. “Trato de poner energía a lo que se puede controlar y lo que puedo controlar es que el equipo sea el que ha sido. La gente está orgullosa y por eso viene a El Molinón con alegría y entusiasmo. Que los días como hoy sean más que los de las pasadas semanas, seguro que nos hará estar más arriba que abajo”

Perder segundo puesto. "Me preocupa cero perder el segundo puesto. Ser segundo en noviembre no da premio; hay que llegar a mayo con opciones de pelear cosas importantes. Luego la clasificación nos dirá dónde debemos estar".

¿Hay una campaña contra el Sporting? “No creo en conspiraciones. Donde hay humanos, hay margen de error. El VAR lo manejan personas y habrá errores. El primero que se equivoca soy yo. Trato de pensar que todos lo hacen lo mejor que saben. A partir de ahí, hay errores. A veces se van acumulando. Pero forma parte del ser humano y del juego”.

La respuesta del sportinguismo. "Sabía que la afición iba a responder, y ser paciente tras la eliminación copera. La división nunca lleva a nada bueno. La unión siempre nos lleva a cosas buenas. Nosotros hacemos nuestra parte. Y la gente responde".

Arbitrajes. “Hay frustración, porque hicimos muchas cosas bien para merecer ganar. Fuimos muy superiores, hicimos transiciones, hicimos cosas bien en defensa, ataque… Por eso el vestuario está frustrado".

Roja a Djuka. “Le tienen tomada la matrícula al 100%. Sufre muchas faltas que no le pitan. Se va frustrando y… Se repite partido a partido, sufre faltas que no le pitan. Y con él, el rasero está al límite: no le pasan ni media. Ha mejorado mucho para manejar esas sensaciones y en estar enfocado y presente en el juego, que es lo más importante. Para mí no es roja: salí a los jugadores a decirles que entendía que no era. Djuka estaba enfadado. Estaba haciendo un muy buen partido. Estábamos llevando al Levante el límite y el gol era cuestión de tiempo".

Partido completo. “Estaba convencido de que iba a pasar. Porque la energía y entusiasmo en los entrenamientos eran palpables. Sabía que había actitud. Si la actitud está, saben jugar de sobra. Van a muerte con lo que les proponemos y lo hacen muy bien".

Tarjeta amarilla que él mismo recibió. “Le he preguntado: '¿Por qué?' No me ha contestado".