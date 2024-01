La renovación de Pablo Insua en el Sporting: una prioridad central que sigue en el aire

Las tareas en los despachos de Mareo se acumulan estos días con el área deportiva encarando el mercado de enero para cerrar el fichaje de un "9" –con Mario González como absoluta prioridad– para coronar la plantilla con el objetivo de intentar el sueño del ascenso. Pero, a la vez, hay otras carpetas que siguen hoy, en enero, abiertas de par en par, y que se observan como muy importantes dentro del proyecto a medio y largo plazo deportivo para el club rojiblanco. Una de ellas es el futuro del entrenador, Miguel Ángel Ramírez, que acaba contrato el próximo 30 de junio, y parece estar por la labor de esperar unos meses más para tomar una decisión sobre su futuro de la mano del club rojiblanco, que está muy satisfecho con sus prestaciones. Otra que está igualmente por zanjar es la que afecta a la situación contractual del central Pablo Insua, clave en la plantilla y que finaliza vinculación también este junio. Desde hace una semana es libre para escuchar a otros clubes.

La lista de los futbolistas que acaban contrato en el Sporting este 2024 no es amplia. José Ángel está a escasos partidos de renovar por un año más, hasta 2025 y es un jugador que en cierto modo ya está controlado. Quedan por estarlo Izquierdoz, Zarfino, Roque Mesa e Insua. Pero en Mareo es el caso del central de Arzúa el que más inquieta de todos los futbolistas que acaban contrato. Insua es el único jugador por el que el club rojiblanco ha iniciado ya movimientos. El resto de futbolistas que finalizan su vinculación con el Sporting siguen en una fase de estudio a nivel interno, y, de momento, no se ha tomado una decisión sobre la conveniencia de abordar una renovación. La incertidumbre que reina a estos casos es todavía mayor porque el club lucha en estos momentos por el sueño del ascenso, y varias de las situaciones que se deben analizar pueden depender de la categoría en la que milite el club el siguiente curso. Pero esto no afecta a la valoración que se tiene en el caso de Insua. El área deportiva tiene tomada la decisión. La entidad rojiblanca busca la renovación del central gallego, del que valora su rendimiento, liderazgo y profesionalidad. Pero, de momento, la realidad es que aún no se han registrado avances en las conversaciones, y el jugador, uno de los líderes del proyecto, sigue sin estar atado en enero.

El Sporting tiene previsto presentar al defensa una oferta de renovación. Ha mantenido algún contacto con el futbolista coruñés en las últimas semanas para trasladarle la gran confianza que hay depositada en él. Pero lo cierto es que no se ha avanzado en la gestión, pese a observarse a nivel interno como prioritaria, y su futuro en el club rojiblanco sigue sin estar garantizado, ni mucho menos.

Pieza clave para Ramírez, Insua es un jugador codiciado en el mercado. Su gran rendimiento defensivo y ofensivo (2 goles) esta campaña lo sitúan como uno de los defensas de más prestigio de la competición, y, a sus 30 años, goza de una gran experiencia en la elite, lo que ha empujado a direcciones deportivas a tener su nombre marcado a rojo ante la incertidumbre contractual que arroja su situación. Elche y Zaragoza son dos de los clubes que han mostrado su interés. El futbolista mantiene su deseo de continuar su carrera en Mareo, muy adaptado a la ciudad, y feliz en el club. Pero de momento la renovación sigue en parada. No hay novedades ni avances. Un problema.